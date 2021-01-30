Ксенія Мішина з'їхалася з Еллертом: як відреагував син Холостячки

Учасниця шоу "Холостячка", яка обрала у фіналі Олександра Еллерта як найдостойнішого з учасників для розвитку відносин надалі, нещодавно почала жити з обранцем. Вони з'їхалися і стали жити через не дуже довгий час після закінчення реаліті.

Як відреагував син актриси 8-річний Платон, Мішина Ксенія розповіла в інтерв'ю "ЛЮКС ФМ".

Артистка зізнається, що Еллерт швидко знайшов спільну мову з її сином. Вони знаходяться в чудових стосунках. Тому Платон радісно відреагував на новину.

Мішина Ксенія з сином Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Я пам'ятаю, що ми прийшли з Сашком через кілька днів після закінчення проєкту, коли ми сформували ідею жити разом, ми пішли розмовляти з Платоном. Ми розповіли йому цю новину, чому він дуже зрадів і сказав: "Вау, класно, Саня буде з нами разом жити! Я взагалі дуже "за", - розповідає знаменитість.

Ксенія зізналася, що не боялася знайомити Еллерта з сином. Втім, додала, що, безумовно, були сумніви.

Мішина Ксенія з сином Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Воно як чаші терезів: сумнів і твій шлях. І вони завжди колись, хтось, але переважують. Просто треба це розуміти й приймати, це життя, вона така і це протягом життя. Якщо всього боятися, то, розумієш, "в ліс не ходити" називається... Тому я до цього дуже розсудливо поставилася і зрозуміла: чого тягнути", - поділилася актриса.

Крім того, Мішина поділилася, що мріє народити Еллерту дочку, який, зі свого боку, хотів би близнят.

Мішина Ксенія з сином Платоном (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, що раніше Олександр Еллерт відповів на пікантні питання про стосунки з Ксенією Мішиною та розкрив деякі інтимні деталі.