Ксения Мишина рассказала настоящую причину ссор с Эллертом

Ксения не стала скрывать, что моет полы в доме только она, поскольку Александр изначально ее предупредил, что не любит это делать.

"Саша ничего не делает, а я все делаю. Он мне сразу сказал, что ненавидит мыть полы. Во всем остальном он может мне помочь", – поделилась актриса.

Кроме того, у пары могут возникать конфликты по поводу того, кто будет спать на десять минут дольше утром.

"За эти десять минут мы постоянно боремся", – объяснил Александр.

Иногда причиной конфликта может стать вопрос, кто же сегодня поведет ребенка в школу. Однако Ксения и Александр пытаются найти компромисс, чтобы незначительная ссора была как можно скорее исчерпана.