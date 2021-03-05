Ксенія Мішина розповіла справжню причину сварок з Эллертом

Ксенія не стала приховувати, що миє підлогу в будинку тільки вона, оскільки Олександр з самого початку її попередив, що не любить це робити.

"Саша нічого не робить, а я все роблю. Він мені відразу сказав, що ненавидить мити підлоги. У всьому іншому він може мені допомогти", – поділилася актриса.

Крім того, у пари можуть виникати конфлікти з приводу того, хто буде спати на десять хвилин довше вранці.

"За ці десять хвилин ми постійно боремося", – пояснив Олександр.

Іноді причиною конфлікту може стати питання, хто ж сьогодні поведе дитину в школу. Однак Ксенія та Олександр намагаються знайти компроміс, щоб незначна сварка була як можна швидше вичерпана.