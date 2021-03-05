Ксенія Мішина розповіла справжню причину сварок з Эллертом

Героїня реаліті-шоу "Холостячка" Ксенія Мішина і її наречений Олександр Еллерт вперше розповіли, на якому грунті виникають сварки. Закохані розповідають, що ідеологічних конфліктів немає, а ось побут нерідко викликає розбіжності.
Про це пара розповіла в коментарі для "ЖВЛ" в Instagram.
Ксенія не стала приховувати, що миє підлогу в будинку тільки вона, оскільки Олександр з самого початку її попередив, що не любить це робити.
"Саша нічого не робить, а я все роблю. Він мені відразу сказав, що ненавидить мити підлоги. У всьому іншому він може мені допомогти", – поділилася актриса.
Крім того, у пари можуть виникати конфлікти з приводу того, хто буде спати на десять хвилин довше вранці.
"За ці десять хвилин ми постійно боремося", – пояснив Олександр.
Іноді причиною конфлікту може стати питання, хто ж сьогодні поведе дитину в школу. Однак Ксенія та Олександр намагаються знайти компроміс, щоб незначна сварка була як можна швидше вичерпана.
До цього повідомлялося, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт посварилися прямо під прицілом камер.
Нагадаємо, що раніше Ксенія Мішина показала шанувальникам спокусливе відео з душу. Дівчина знялася повністю без одягу.