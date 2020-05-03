Крылья за спиной: Злата Огневич призналась, что радует ее на карантине

Злата Огневич на карантине пишет новые песни и много музицирует, что не приходится по вкусу ее соседям, которые уже неоднократно просили артистку быть потише. Кроме того, певица разобрала свой гардероб и поразила сеть своей впечатляющей коллекцией обуви. Во время этого нелегкого периода она находит утешение в маленьких радостях - к примеру, звезда призналась, что обожает кататься на велосипеде.

Злата опубликовала нежный снимок, на котором позирует в белом платье в горошек с глубоким декольте на фоне стены с восточными узорами. Исполнительница отметила, что поездки дарят ей чувство свободы, которого сейчас так не хватает.

"Поговоримо про маленькі радощі? Моя радість- це катання на вело, відчуваю крила за спиною і повну свободу. Літо- той самий час для нічних прогулянок! )))) Ваші маленькі радощі- які вони на смак? Розкажіть мені!" - поделилась Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Также певица выложила эффектный кадр, на котором запечатлена в стильном красном комбинезоне и наброшенном сверху клетчатом плаще на фоне высоток. Злата рассекретила свою мечту - жить в большом частном доме.

"Гіганти наступають. Живемо у кам’яних джунглях... Що обираєте: будинок за містом, або жити в квартирі? Я мрію про великий і світлий будинок..." - откровенно рассказала артистка.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

В комментариях пользователи сети делятся своими карантинными радостями, не забывая оставлять Злате комплименты.

Красатулька

Вам идет этот фон!!

Я щаслива когда летом я купаюсь в тёплой речке.

Шикарна))))))

Дуже красива Ти

Для мене зараз маленька радість - це вечір із чашечкою кави, книгою та блокнотиком для запису ідей

Мої маленькі радості це мої діти,а ще це час коли я маю змогу пов'язати ажури...такі як у вас на фото і не лише

Сімейні прогулянки парком та лісом!

Талант сразу бросается в глаза))

Маленька радощь - подивитися на Злату

Спів в душі ото справжня радість

Моя радість ,бачити Ваші нові пости))

Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)

Напомним, Злата Огневич откровенно призналась, делает ли "уколы красоты" и поделилась своими секретами по уходу за собой.