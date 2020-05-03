Крила за спиною: Злата Огневич зізналася, що радує її на карантині

Злата Огневич на карантині пише нові пісні і багато музикує, що не доводиться до смаку її сусідам, які вже неодноразово просили артистку бути тихше. Крім того, співачка розібрала свій гардероб і вразила мережу своєю вражаючою колекцією взуття. Під час цього нелегкого періоду вона знаходить розраду в маленьких радощах - наприклад, зірка зізналася, що обожнює кататися на велосипеді.

Злата опублікувала ніжний знімок, на якому позує в білому платті в горошок з глибоким декольте на тлі стіни з східними візерунками. Співачка зазначила, що поїздки дарують їй почуття свободи, якого зараз так не вистачає.

"Поговоримо про маленькі радощі? Моя радість - це катання на вело, відчуваю крила за спиною і повну свободу. Літо- той самий час для нічних прогулянок! )))) Ваші маленькі радощі- які вони на смак? Розкажіть мені!" - поділилася Огневич.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

Також співачка виклала ефектний кадр, на якому зображена в стильному червоному комбінезоні і накинутому зверху картатому плащі на тлі висоток. Злата розсекретила свою мрію - жити у великому приватному будинку.

"Гіганти наступають. Живемо у кам’яних джунглях... Що обираєте: будинок за містом, або жити в квартирі? Я мрію про великий і світлий будинок..." - відверто розповіла артистка.

Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)

У коментарях користувачі мережі діляться своїми карантинними радощами, не забуваючи залишати Златі компліменти.

Красатулька

Вам йде цей фон!!

Я щаслива коли влітку я купаюся в теплій річці.

Шикарна))))))

Дуже красива Ти

Для мене зараз маленька радість - це вечір із чашечкою кави, книгою та блокнотиком для запису ідей

Мої маленькі радості це мої діти,а ще це час коли я маю змогу пов'зв'язати ажури...такі як у вас на фото і не ліше

Сімейні прогулянки парком та лісом!

Талант відразу впадає в очі))

Маленька радощь - подивитися на Злату

Спів в душі ото справжня радість

Моя радість ,бачіті Ваші нові пости))

Скріншот коментарів (instagram.com/zlata.ognevich)

Нагадаємо, Злата Огневич відверто зізналася, чи робить "уколи краси" і поділилася своїми секретами догляду за собою.