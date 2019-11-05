Крутой папа! Сергей Бабкин растрогал счастливым прогулкой с маленьким сыночком

Сергей Бабкин 4 ноября отметил 13-летие сына Артура и трогательно поздравил мальчика с праздником, он даже "подарил" ему утреннее погружение в купель, ведь артист ежедневно совершает пробежки и почти всегда купает вна свежем воздухе. Неизменно умиление у поклонников певца вызываюет отношение звездного папы к маленькому сыну Елисею. Невзирая на возраст, малыш успел стать поклонником Сергея – певец и актер с удовольствием поет ему свои хиты и новые композиции, а также берет на концерты буквально с первых месяцев жизни. На странице в Instagram артист опубликовал счастливое фото с Елисеем на руках.

Звездный папа "спрятался" за малышом и выглядывает, глядя в камеру с хитрым прищуром и улыбкой. Мальчик повернут спиной к фотографу – его лицо родители пока не показывают. Елисей одет в теплый светлый комбинезон для прогулок на свежем воздухе.

"Тепло!" - символично подписал душевное фото с младшим сыном Бабкин.

Сергей Бабкин с сыном (Фото: instagram.com/babkin_official)

Поклонники не смогли оставаться в стороне после просмотра трепетного снимка. Они поспешили поделится своими наблюдениями с Сергеем.

Ви крутий татусь!

Ну очень тепло и замечательно!

Какой Вы трогательный

Щасливий татусь

Очень тепло!

Ай, любовь

Как же приятно прижать к себе этот сладенький комочек счастья!

Скриншот комментариев

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