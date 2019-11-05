ru
ua

Крутой папа! Сергей Бабкин растрогал счастливым прогулкой с маленьким сыночком

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Артист показал, как проводит время с малышом

Сергей Бабкин 4 ноября отметил 13-летие сына Артура и трогательно поздравил мальчика с праздником, он даже "подарил" ему утреннее погружение в купель, ведь артист ежедневно совершает пробежки и почти всегда купает вна свежем воздухе. Неизменно умиление у поклонников певца вызываюет отношение звездного папы к маленькому сыну Елисею. Невзирая на возраст, малыш успел стать поклонником Сергея – певец и актер с удовольствием поет ему свои хиты и новые композиции, а также берет на концерты буквально с первых месяцев жизни. На странице в Instagram артист опубликовал счастливое фото с Елисеем на руках.

Звездный папа "спрятался" за малышом и выглядывает, глядя в камеру с хитрым прищуром и улыбкой. Мальчик повернут спиной к фотографу – его лицо родители пока не показывают. Елисей одет в теплый светлый комбинезон для прогулок на свежем воздухе.

"Тепло!" - символично подписал душевное фото с младшим сыном Бабкин.

Сергей Бабкин с сыном (Фото: instagram.com/babkin_official)

Поклонники не смогли оставаться в стороне после просмотра трепетного снимка. Они поспешили поделится своими наблюдениями с Сергеем.

  • Ви крутий татусь!
  • Ну очень тепло и замечательно!
  • Какой Вы трогательный
  • Щасливий татусь
  • Очень тепло!
  • Ай, любовь
  • Как же приятно прижать к себе этот сладенький комочек счастья!

Скриншот комментариев

Ранее Сергей Бабкин рассказал, как едва не развелся с женой Снежаной Бабкиной и признался, какое мистическое явление спасло их брак.

Кошмарный директор или школа №5: в Киеве состоится премьера украинского фильма с Дашей Астафьевой и Дмитрием Суржиковым "В воздухе любовь": Кароль и Балан засыпали сеть романтичными фото с Танцев со звездами 2019
Читать все новости