"Крутое открытие": Катя Осадчая воодушевила осуществлением давней мечты

Катя Осадчая и Юрий Горбунов не перестают засыпать своих поклонников яркими фото и видео из Амстердама. Украинские телеведущие отправились в портовый город всего на три дня, но "фотовпечатлений" хватит еще на год вперед.

Не стал исключением и новый день в Нидерландах. Только вот провести его Осадчая и Горбунов решили уже не в Амстердаме, а в Гааге, куда отправились на поезде. И цель поездки – более, чем уважительная. Выяснилось, что пара посетила всемирно известный Музей Маурицхёйс в Гааге. В этом музее можно рассмотреть одни из самых знаковых картин мировой культуры. К примеру, портрет "Девушки с жемчужной сережкой" Яна Вермеера. Или картина "Щегол" Карела Фабрициуса. Кстати, именно с этими знаковыми произведениями и поспешили сделать фото Осадчая и Горбунов.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов любуются картиной Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой"

Как обычно, Горбунов весьма лаконичен в описании своих эмоций:

"Девушка с жемчужной сережкой! Красивая!" – пишет Горбунов.

А вот Катя Осадчая сопроводила свой пост обширным комментарием.

"Картину Яна Вермеера "Девушка с жемчужной сережкой" называют северной Моне Лизой. Много лет я мечтала его увидеть. Когда мы спонтанно поехали в Амстердам и так же спонтанно решили поехать в Гаагу, я забыла о своей давней мечте и только уже в поезде поняла, что картина в музее именно в Гааге и все сошлось. А вот о "Щегол" Карела Фабрициуса - картина, в честь которой писательница Донна Тарт назвала свою самую известную книгу (Пулитцеровская премия 2014) я не знала, точнее, не знала, что она именно в Гааге, это было неожиданным и крутым открытием. Ждем выхода фильма "Щегол", мне очень интересно, как экранизируют", - пишет Осадчая.

Катя Осадчая с картиной "Щегол" Карела Фабрициуса (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники Осадчей также поспешили прокомментировать ее новые фото:

"І я дуже чекаю на екранізацію! Книга дууууже вразила!"

"Одна из любимых книг - "Щегол"

"Неймовірно красиві картини"

"Книга "Щиголь" в моєму ТОПі вже дуже багато часу. Чудова історія"

"На Полякову похожа ця дівчина з сережкою"

"Посмотрите фильм! Это что-то!))) Невозможно оторваться"

"Я как раз читаю эту книгу, м тут раз - и в ленте "Щегол"

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Также звездная пара телеведущих показала общее фото во время прогулки по Гааге. Счастливые Осадчая и Горбунов широко улыбаются в камеру.

Осадчая и Горбунов в Гааге (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама. Телеведущая показала велопрогулку по городу со своим супругом. При этом для очередного выхода Осадчая подобрала удобный, но стильный образ - в розовых удлиненых шортах и белой рубашке.

Также именитые телеведущие решили попробовать местные "деликатесы". Как известно, столица Нидерландов – это портовой город. Поэтому недостатка в морепродуктах здесь нет. Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой. Также пара заскочила в один из ресторанчиков, заказав сытный набор морских деликатесов.