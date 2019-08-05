Первая всегда: Кайли Дженнер подчеркнула пышные формы эффектным нарядом

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

21-летняя красотка подогревает интерес к коллекции

Кайли Дженнер, которая недавно объявила о запуске новой коллекции косметики, вовсю занялась ее промо. Как известно, линия посвящена деньгам, так что для ее рекламной кампании звезде подобрали платье от Moschino с "долларовым" принтом. С открытыми плечами, оборкой по краю и высокими перчатками, оно сделало Кайли похожей на кинозвезду прошлых лет.

К наряду ей подобрали туфли такой же расцветки. Выглядела звезда невероятно ярко и где-то даже вызывающе. То, что нужно для такой громкой рекламной кампании! С момента объявления о коллекции You’re So Money Baby Кайли старается всячески приковать к себе внимание. Она показала новые кадры со съемки, все продукты, а также эффект от них.

Кайли в рекламной кампании (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Четвертая ежегодная коллекция ко дню рождения запускается всего через 1 неделю! 8/10. Убедитесь, что вы завели свои будильники! Что делает эти коллекции такими особенными, так это то, что они приходят и уходят. Как только она ушла, она ушла!", – намекнула Кайли на то, что желающие приобрести коллекцию должны быть начеку.

Кайли в новом наряде (фото: instagram.com/kyliejenner)

В выходные же 21-летняя красотка позволила себе отдохнуть. Она отправилась в свет, примерив не менее яркий наряд, чем для своей новой коллекции. Кайли надела джинсы, короткий с топ V-образным вырезом и газетным принтом от Dior, завязанный узлом, а дополнила все кокетливая сумочка в форме сердечка от Chanel. Волосы она собрала в пучок, дополнила лук крупными серьгами, модными сегодня заколками. А завершил образ макияж с чувственными губами и выразительными стрелками. "Счастливое воскресенье", – подписала девушка снимок. Поклонники тут же засыпали ее восторгами, называя "первой", "лучшей" и просто "несравненной".

Эпатажная коллекция (фото: instagram.com/kyliejenner)

А вот день сестер, который с размахом отметила Ким Кардашьян, Кайли также не обошла стороной. Она пригласила всех на сайт, объявив распродажу 40%. А затем показала трогательные видео, где они с Кендалл и другими членами семьи рисуют забавные картинки на мастер-классе.