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Звезда футбола стал самым популярным пользователем Instagram

Lite » Звезды 30.10.2018 - 14:35
Фото: Криштиану Роналду (коллаж РБК-Украина)
Фото: Криштиану Роналду (коллаж РБК-Украина)

Удерживавшая два года подряд лидерство певица Селена Гомес на этот раз отдала пальму первенства

Игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса", футболист Криштиану Роналду стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году.

Его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков – более 144,3 миллиона человек. 

Отметим, что с 2016 года наибольшее число фолловеров было у американской певицы Селены Гомес – 144,318 миллиона человек. Однако на этот раз артистка утратила пальму первенства. Третьей по популярности стала певица Ариана Гранде с 132 миллионами подписчиков.

 

Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)

Скорее всего это связано с тем, что в сентябре Селена Гомес объявила, что сделает перерыв в пользовании соцсетями и займется своим здоровьем. Криштиану же своих поклонников регулярно радует новыми кадрами радует регулярно. Плюс ко всему заметно возрос интерес к его персоне после того, как его недавно обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорг.

Криштиану Роналду отвергает обвинения и сообщает, что секс был по обоюдному согласию. Адвокаты португальского футболиста уже подали апелляцию на заявление женщины.

 

Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)

Следующим спортсменом по популярности в Instagram идет форвард французского ПСЖ Неймар, который имеет 104 миллиона подписчиков. 

Ранее мы писали о том, что Криштиану Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на Золотой мяч-2018.

А также о том, что телеведущий Александр Педан взорвал сеть пародией на Бейонсе и Роналду.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ЮвентуссоцсетьРоналдуInstagramФутбол
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