Красотка-морячка: звезда "Орла и Решки" показала накачанную фигуру в купальнике

Лучи заходящего солнца подчеркивают роскошный загар Астровской
Алина Астровская время от времени мотивирует своих фанатов на занятия спортом и правильное питание, особенно когда публикует фото в купальниках. Ведь при росте 1,75 ведущая программы "Орел и Решка" весит 60 кг и выглядит буквально сногсшибательно. Что еще раз продемонстрировала на своих новых фото.
Так, Астровская позирует на яхта в лучах заката, который подчеркивает эффектный загар Алины. На телеведущей – закрытый купальник розового цвета и кокетливо завязанная на талии белоснежная рубашка.
При этом телеведущая сообщила, что отсняв несколько выпусков нового морского сезона "Орла и Решки", съемочная группа вернулась домой. Поэтому у Астровской есть много домашних задач – ее "программа максимум".
К примеру, Алина в шутку отметила, что ей пора "из Маугли с поломанными ногтями и выгоревшими волосами в Астровскую обыкновенную".
А также: сходить в спортзал ("почему он закрыт ночью? Ничего не успеваю"); пройти тест на знание английского и назначить первое занятие; косметолог; встретиться с друзьями.
Стройная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)
Поклонники Астровской не прошли мимо столь откровенных и ярких снимков, оставив свои восторженные отзывы:
Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" показала сногсшибательную растяжку.