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Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2020 - 21:41
Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущая продемонстрировала прогулку вместе с семьей по Днепру

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов очень любят путешествовать. И если раньше семейная пара старалась хотя бы на несколько дней вырваться в Европу и устроить там романтический уикенд вдвоем, то теперь они изучают живописные места Киева и области уже вместе со своим сыном Иваном.

Известная телеведущая опубликовала на своей странице в Instagram фотографии, на одной из которых она позирует в черном купальнике во время прогулки на яхте по Днепру.

Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На другом фото также видно, что с ней вместе находятся муж и сын. Также на фото можно увидеть Парковый мост на Труханов остров, Северный мост и Арку дружбы народов.

Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по ДнепруКрасотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Прогулка по Днепру (фото: instagram.com/kosadcha)

"Лето - время фотографий в купальнике летом, короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужин, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. Будьте здоровы! " – написала Осадчая.

Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по ДнепруКрасотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Прогулка по Днепру (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети также прокомментировали фото телеведущей.

  • Очень красиво;
  • Здравствуйте! Шикарные фото! А яхта частная или где-то сдается в аренду?
  • Когда есть за что - это хорошо;
  • Вы настоящая модель;
  • Красивая;
  • Здорово.

Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Красотка! Катя Осадчая в купальнике показала семейную прогулку по Днепру

Скриншоты с Instagram

Ранее хрупкая Катя Осадчая в бикини показала свое абсолютное счастье.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины Катя Осадчаяшоубиз
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