"Красота в красоте": Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике на Бали

Молодая мамочка наслаждается райским отдыхом у океана
Отпраздновав первый день рождения сына Майкла, которому исполнился год 5 декабря, популярная телеведущая Регина Тодоренко вместе с малышом улетела на райский остров Бали, где наслаждается отдыхом у океана. При этом она не забывает и о физической активности - звезда вновь начала заниматься серфингом, а каждое утро начинает с йоги. Результат ее усилий налицо - Регина давно вернула себе дородовую форму и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.
Что она и продемонстрировала на красочном фото с отдыха - Тодоренко в слитном синем купальнике живописно позирует у пальмы на фоне пляжа и океанских волн вдали. Знаменитость уже неплохо загорела и выглядит очень счастливой.
В подписи к кадру Регина поинтересовалась, будут ли интересны ее подписчикам советы и обзоры отелей на Бали.
Фото: Регина Тодоренко на Бали (instagram.com/reginatodorenko)
"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о.Бали. Скажу сразу, что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много! НадА?" - написала ведущая.
Конечно же, фаны тут же согласились, а также оставили множество комплиментов фигуре и цветущему внешнему виду молодой мамочки.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына Михаила.