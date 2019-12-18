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"Красота в красоте": Регина Тодоренко похвасталась стройной фигурой в купальнике на Бали

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Молодая мамочка наслаждается райским отдыхом у океана

Отпраздновав первый день рождения сына Майкла, которому исполнился год 5 декабря, популярная телеведущая Регина Тодоренко вместе с малышом улетела на райский остров Бали, где наслаждается отдыхом у океана. При этом она не забывает и о физической активности - звезда вновь начала заниматься серфингом, а каждое утро начинает с йоги. Результат ее усилий налицо - Регина давно вернула себе дородовую форму и может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

Что она и продемонстрировала на красочном фото с отдыха - Тодоренко в слитном синем купальнике живописно позирует у пальмы на фоне пляжа и океанских волн вдали. Знаменитость уже неплохо загорела и выглядит очень счастливой.

В подписи к кадру Регина поинтересовалась, будут ли интересны ее подписчикам советы и обзоры отелей на Бали.

Фото: Регина Тодоренко на Бали (instagram.com/reginatodorenko)

"Я тут решила наснимать несколько обзоров хороших гостиниц, если вдруг кто-то из вас решит полететь отдыхать на о.Бали. Скажу сразу, что таких крутых вилл и сервиса я ещё не видела, а я видела много! НадА?" - написала ведущая.

Конечно же, фаны тут же согласились, а также оставили множество комплиментов фигуре и цветущему внешнему виду молодой мамочки.

  • Какая красота !!! Регина , вы сногсшибательная
  • Боже какая красота, Рай
  • Ждём обзор
  • Красота в красоте
  • принцесссаа
  • Как же здорово !))) Такая Вы красивая
  • Мы только вернулись, но на будущее пригодится
  • Нада!
  • Зажигалка за пальмой!!!
  • Доверяю вам полностью!
  • Конечно!!!! Спасибо тебе, было бы круто
  • 12 ч.Ответить
  • pozdnoyulia
  • Регина, ты Вы КЛАССНАЯ. Трудоголик. Харизматичная. Шикарная. Удачи вас и вашей семье
  • Регина! Волшебная
  • Регина, красивая до невозможности!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко поделилась милым видео с дня рождения сына Михаила.

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