"Краса в красі": Регіна Тодоренко похвалилася стрункою фігурою в купальнику на Балі

Молода матуся насолоджується райським відпочинком біля океану
Відсвяткувавши перший день народження сина Майкла, якому виповнився рік 5 грудня, популярна телеведуча Регіна Тодоренко разом з малюком полетіла на райський острів Балі, де насолоджується відпочинком біля океану. При цьому вона не забуває і про фізичну активність - зірка знову почала займатися серфінгом, а кожне ранок починає з йоги. Результат її зусиль у наявності - Регіна давно повернула собі допологову форму і може похвалитися стрункою і підтягнутою фігурою.
Що вона і продемонструвала на барвистому фото з відпочинку - Тодоренко в злитному синьому купальнику мальовничо позує біля пальми на тлі пляжу і океанських хвиль в далині. Знаменитість вже непогано засмагла і виглядає дуже щасливою.
У підписі до кадру Регіна поцікавилася, чи будуть цікаві її підписникам поради та огляди готелів на Балі.
Фото: Регіна Тодоренко на Балі (instagram.com/reginatodorenko)
"Я тут вирішила назнімати кілька оглядів хороших готелів, якщо раптом хтось з вас вирішить полетіти відпочивати на о. Балі... Скажу відразу, що таких розкішних вілл і сервісу я ще не бачила, а я бачила багато! НадА?" - написала ведуча.
Звичайно ж, фани одразу ж погодилися, а також залишили безліч компліментів фігурі і квітучому зовнішньому вигляду молодої матусі.
Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко поділилася милим відео з дня народження сина Михайла.