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Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.07.2019 - 10:57
Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица восхитила фанатов кадром из новой фотосессии

Тина Кароль продолжает радовать поклонников новыми эффектными кадрами, на которых демонстрирует стильные образы и точеную фигуру. Певица снялась в новой фотосессии в США и потихоньку делится в сети впечатляющими фото. Так, на крайнем снимке артистка похвасталась волнующими формами и стройными ножками.

Тина позировала на пляже, стоя на балкончике домика спасателя и опираясь на перила, при этом соблазнительно выгнувшись. Артистка запечатлена в эффектном белом наряде - коротких шортиках и кофточке, которая пикантно задралась на талии. Дополняют образ туфли на небольшом каблуке в тон и лучезарная улыбка.

Чаще всего Кароль не оставляет никаких подписей под фото, однако на этот раз она игриво написала "Уля ля".

Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

К слову, на своей страничке автор яркого фото, фотограф Алина Симоненко  поделилась еще одним кадром. На этот раз поп-дива снята лицом к камере, демонстрируя длинные ноги и тонкую талию.

Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/spromojna)

Также в этом наряде Тина ранее позировала на песке, принимая эффектные позы.

Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики засыпали любимую артистку восторженными комлпиментами, восхищаясь ее красотой и идеальной фигурой.

  • Тина Григорьевна, шо будет дальше?
  • Ноги как у Кендалл, а попа как у Тины
  • Умопомрачительно
  • Секси шмекси Тиночка вернулась
  • Из-за таких вот"секси-шмекси" фоточек, у меня скоро инфаркт будет
  • Тушите...пожаааар...все сгорели
  • Осторожно огонь спалить может 
  • Вах персик 
  • Попик зачетный
  • Какая попка 
  • Офигенная
  • Богиня просто... Ну шо сказать? Все при ней. И ум, и женственность, и талант, и красота, и шикарные ноги, про "любимую часть тела" вообще молчу
 

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети пикантным снимком.

Также счастливая Тина Кароль заворожила зрелищным пляжным фото. Фанаты сравнили певицу с морской феей.

Ранее Тина Кароль раззадорила сеть изменениями во внешности. Поклонники решили, что певица покрасила волосы.

Сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети Морская фея: счастливая Тина Кароль заворожила зрелищным пляжным фото
Новости Украины Тина Карольфигура
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