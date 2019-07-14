Вот это ножки: Тина Кароль похвасталась идеальной фигурой на эффектном фото

Певица восхитила фанатов кадром из новой фотосессии
Тина Кароль продолжает радовать поклонников новыми эффектными кадрами, на которых демонстрирует стильные образы и точеную фигуру. Певица снялась в новой фотосессии в США и потихоньку делится в сети впечатляющими фото. Так, на крайнем снимке артистка похвасталась волнующими формами и стройными ножками.
Тина позировала на пляже, стоя на балкончике домика спасателя и опираясь на перила, при этом соблазнительно выгнувшись. Артистка запечатлена в эффектном белом наряде - коротких шортиках и кофточке, которая пикантно задралась на талии. Дополняют образ туфли на небольшом каблуке в тон и лучезарная улыбка.
Чаще всего Кароль не оставляет никаких подписей под фото, однако на этот раз она игриво написала "Уля ля".
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
К слову, на своей страничке автор яркого фото, фотограф Алина Симоненко поделилась еще одним кадром. На этот раз поп-дива снята лицом к камере, демонстрируя длинные ноги и тонкую талию.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/spromojna)
Также в этом наряде Тина ранее позировала на песке, принимая эффектные позы.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Подписчики засыпали любимую артистку восторженными комлпиментами, восхищаясь ее красотой и идеальной фигурой.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, сексуальная Тина Кароль в коротком топе без белья вызвала фурор в сети пикантным снимком.
Также счастливая Тина Кароль заворожила зрелищным пляжным фото. Фанаты сравнили певицу с морской феей.
Ранее Тина Кароль раззадорила сеть изменениями во внешности. Поклонники решили, что певица покрасила волосы.