"Красная королева": Ким Кардашьян предлагает новый тренд

Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Впервые за долгое время Ким "изменила" бежевым оттенкам в макияже

Американская светская львица, бизнесвумен и звезда Instagram предстала перед поклонниками в неожиданном для них образе. Законодательница моды, которая несколько лет назад научила весь мир сочетать между собой пятьдесят оттенков бежевого, на этот раз отказалась от гаммы нюд и показала, какой роковой красоткой может быть.

Ким опубликовала фото на своей странице в Instagram, где крупным планом был снят ее портрет, ярким акцентом которого стали красная помада и длинные ногти в тон ей. Звезда дополнила макияж стрелками на глазах и тенями натуральных оттенков.

Фото: Ким Кардашьян следует заветам Коко Шанель (instagram.com/kimkardashian)

Обращение к классике не случайно, ведь в последнее время набирает обороты, мода на 90-е, когда красные оттенки в макияже и оформлении ногтей были фаворитами. Кроме того, Ким видит в таком образе тесную связь с традициями легендарной Коко Шанель, она даже сделала видео продуктов, которыми нанесла макияж на фоне черно-белого ретро-постера с надписью — "Коко Шанель", для своих "историй" в Instagram.

Поклонники были впечатлены необычным образом кумира и оставили под фото массу одобрительных комментариев.

"Красная Ким — это сильно, ты выглядишь прекрасно";

"Королева";

"Милое фото. Я надеюсь, что это не фотошоп. Это лучший твой снимок";

"Чудесно";

"Классическая дива. Мне нравится это фото Ким";

"Моя богиня Ким";

"Красная королева", - похвалили подписчики за удачный образ.

Новый тренд примерила даже младшая дочь Ким Кардашьян — Чикаго, ее личико с красной помадой на губах всего на несколько секунд показала ее мама в "историях" Instagram.

Скриншот: видео stories Instagram в аккаунте Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

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