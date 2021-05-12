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Красивые и влюбленные: Потап покорил романтическим кадром с Каменских из Мексики

Автор: Lite

Настя Каменских не так давно вернулась из Мексики, где провела несколько недель, снимая свое реалити "Девочки рулят". Ее муж, продюсер и рэпер Потап очень скучал по любимой, поэтому прилетел к ней на несколько дней. Он с теплотой вспоминает то время и порадовал фанатов ярким романтическим кадром с супругой.

На фото, опубликованном в Instagram Потапа, пара прогуливается по песчаному пляжу, держась за руки.

При этом Настя запечатлена в ярко-розовом бикини и цветастом парео, демонстрируя подтянутую фигуру. Ее супруг был в синей рубашке, шортах и бордовой шляпе.

Влюбленные довольно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

"Я оставил свое сердце в Мексике", — подписал фото Потап.

Настя Каменских и Потап устроили романтическую прогулку по пляжу в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не остались равнодушными и принялись осыпать пару в комплиментах. Некоторые же заподозрили Каменских в беременности.

  • Такие яркие
  • Які ж ви красивенні, бомбезні
  • Какие милашки
  • Красивые
  • Стильові
  • у влюблённых людей одно сердце на двоих
  • Потап так похорошел!
  • Ото відчуття коли поруч пливе королева
  • Вы просто супер пара!
  • Когда уже Настя родит?
  • Ви дуже гарна пара
  • Животик не скрыть уже

Напомним, Настя Каменских растрогала признанием в любви имениннику Потапу - 8 мая продюсеру исполнилось 40 лет.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап