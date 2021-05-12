Красивые и влюбленные: Потап покорил романтическим кадром с Каменских из Мексики

При этом Настя запечатлена в ярко-розовом бикини и цветастом парео, демонстрируя подтянутую фигуру. Ее супруг был в синей рубашке, шортах и бордовой шляпе.

Влюбленные довольно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

"Я оставил свое сердце в Мексике", — подписал фото Потап.

Настя Каменских и Потап устроили романтическую прогулку по пляжу в Мексике (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники не остались равнодушными и принялись осыпать пару в комплиментах. Некоторые же заподозрили Каменских в беременности.