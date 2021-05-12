Красиві і закохані: Потап підкорив романтичним кадром з Каменських з Мексики

При цьому Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і квітчастому парео, демонструючи підтягнуту фігуру. Її чоловік був у синій сорочці, шортах і бордовому капелюсі.

Закохані задоволено посміхаються і виглядають дуже щасливими.

"Я залишив своє серце в Мексиці", - підписав фото Потап.

Настя Каменських і Потап влаштували романтичну прогулянку по пляжу в Мексиці (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не залишилися байдужими і почали обсипати пару в компліментах. Деякі ж запідозрили Каменських у вагітності.