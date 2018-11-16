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Королева Иордании носит вещи украинского бренда (фото)

Lite » Стиль и мода 16.11.2018 - 19:32
Королева Иордании носит вещи украинского бренда (фото)
Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Дизайнер марки рассказала, как стилисты королевской семьи покупали костюм

Королева Иордании Рания аль Абдулла выбрала наряд украинского дизайнера для одной из встреч с иорданскими женщинами-активистками. Представительница королевской семьи выбрала голубой костюм бренда Flow The Label. Об этом рассказала дизайнер украинского бренда Виктория Баланюк, передает издание Vogue Ukraine.

Дизайнер марки Виктория Баланюк рассказывает, что с ней связались стилисты королевы и сказали, что им очень понравился небесно-голубой брючный костюм из последней осенне-зимней коллекции Flow The Label и они хотят его купить.

Королева Иордании носит вещи украинского бренда (фото)

Фото: Flow The Label осень-зима 2018/2019 (vogue.ua)

Модель представляет собой небесно-голубую рубашку и широкие брюки. Именно в этом костюме королева позирует, сидя на диване. Фотографию со встречи с иорданскими женщинами-активистками опубликовала пресс-служба королевы Рании в Instagram.

Королева Иордании носит вещи украинского бренда (фото)

Фото: (instagram.com/queenrania)

Интересно, что украинские бренды уже давно обратили на себя внимание мировых икон стиля. Среди знаменитостей, которые отдали предпочтение вещам украинских дизайнеров стали Бейонсе, Рианна, Белла Хадид и многие другие.

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Видео: (video.rbc.ua)

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