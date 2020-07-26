Красивые и счастливые: Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах

Эффектная пара покорила сеть трендовым луком
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым много работают и воспитывают двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Иногда супруги позволяют себе небольшой отдых только вдвоем - так, ведущая показала эффектный кадр с любимым.
Они явно собрались весело и приятно провести время и позируют в стильных нарядах. Маша выбрала роскошное шелковое платье в пол светло-коричневого оттенка с длинными рукавами. Модный лук она дополнила босоножками на каблуке и черной сумочкой. Кроме того, звезда сделала красивый макияж, а волосы собрала в хвост.
Тимур отдал предпочтение костюму в светлых тонах - мужчина красуется в белых брюках и рубашке, а также светло-сером пиджаке. Он нежно обнимает жену за талию и оба они лучезарно улыбаются на камеру.
"Мама с Папой на выход... " - подписала кадр Ефросинина.
Маша Ефросинина с мужем покорили стильным выходом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры засыпали пару шквалом комплиментов в комментариях.
Скриншот комментариев
Ранее Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике и показала своего "хирурга".