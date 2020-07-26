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Красивые и счастливые: Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах

Автор: Марина Настевич

Эффектная пара покорила сеть трендовым луком

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым много работают и воспитывают двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Иногда супруги позволяют себе небольшой отдых только вдвоем - так, ведущая показала эффектный кадр с любимым.

Они явно собрались весело и приятно провести время и позируют в стильных нарядах. Маша выбрала роскошное шелковое платье в пол светло-коричневого оттенка с длинными рукавами. Модный лук она дополнила босоножками на каблуке и черной сумочкой. Кроме того, звезда сделала красивый макияж, а волосы собрала в хвост.

Тимур отдал предпочтение костюму в светлых тонах - мужчина красуется в белых брюках и рубашке, а также светло-сером пиджаке. Он нежно обнимает жену за талию и оба они лучезарно улыбаются на камеру.

"Мама с Папой на выход... " - подписала кадр Ефросинина.

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Маша Ефросинина с мужем покорили стильным выходом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры засыпали пару шквалом комплиментов в комментариях.

  • Просто огонь
  • Вы Прекрасны
  • Красивенная пара, бай Бог счастья
  • Вау, вы чудесный!
  • Какие же вы прекрасные
  • Ви неймовірні
  • Маша, вам дуже пасує чёлка)
  • Нельзя быть такими красивыми!
  • Маша как вам хорошо с челкой
  • КЛАССНЫЕ.
  • Wow, какой утонченный стиль
  • какие сладкие
  • Очень красивые! Глаза у обоих сияют любовью!
  • Які ви стильні
  • Очень стильная и красивая пара

Скриншот комментариев

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