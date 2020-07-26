Красивые и счастливые: Маша Ефросинина с мужем вышли в свет в стильных нарядах

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым много работают и воспитывают двоих детей - дочь Нану и сына Александра. Иногда супруги позволяют себе небольшой отдых только вдвоем - так, ведущая показала эффектный кадр с любимым.

Они явно собрались весело и приятно провести время и позируют в стильных нарядах. Маша выбрала роскошное шелковое платье в пол светло-коричневого оттенка с длинными рукавами. Модный лук она дополнила босоножками на каблуке и черной сумочкой. Кроме того, звезда сделала красивый макияж, а волосы собрала в хвост.

Тимур отдал предпочтение костюму в светлых тонах - мужчина красуется в белых брюках и рубашке, а также светло-сером пиджаке. Он нежно обнимает жену за талию и оба они лучезарно улыбаются на камеру.

"Мама с Папой на выход... " - подписала кадр Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем покорили стильным выходом (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры засыпали пару шквалом комплиментов в комментариях.

Просто огонь

Вы Прекрасны

Красивенная пара, бай Бог счастья

Вау, вы чудесный!

Какие же вы прекрасные

Ви неймовірні

Маша, вам дуже пасує чёлка)

Нельзя быть такими красивыми!

Маша как вам хорошо с челкой

КЛАССНЫЕ.

Wow, какой утонченный стиль

какие сладкие

Очень красивые! Глаза у обоих сияют любовью!

Які ви стильні

Очень стильная и красивая пара

Скриншот комментариев

Ранее Маша Ефросинина ответила на обвинения в пластике и показала своего "хирурга".