"Красивые до невозможности": MONATIK очаровал сеть редким фото с женой

Артист с супругой прогулялись по живописному Сан-Франциско
Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Поэтому он очень редко публикует в сети совместные фото с женой Ириной или их сыновьями, при этом лица детей и вовсе не показывает. Тем ценнее для поклонников оказалось редкое красочное фото с супругой, которое певец выложил в Instagram.
Недавно Монатик выпустил новый альбом LoveItРитм и, судя по подписи, скоро отправится с ним в тур по США. На фото Дмитрий и Ирина запечатлены в прыжке на улицах Сан-Франциско.
"У.В.Л.И.У.В Т. ... Выше земли... #SanFrancisco совсем скоро вновь увидимся... #USAtour #Soon", - прокомментировал артист.
Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)
Фолловеры знаменитости растрогались милым и веселым снимком и оставили супругам много теплых слов.
Напомним, Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е.
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