"Красивые до невозможности": MONATIK очаровал сеть редким фото с женой

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, более известный как MONATIK, предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Поэтому он очень редко публикует в сети совместные фото с женой Ириной или их сыновьями, при этом лица детей и вовсе не показывает. Тем ценнее для поклонников оказалось редкое красочное фото с супругой, которое певец выложил в Instagram.

Недавно Монатик выпустил новый альбом LoveItРитм и, судя по подписи, скоро отправится с ним в тур по США. На фото Дмитрий и Ирина запечатлены в прыжке на улицах Сан-Франциско.

"У.В.Л.И.У.В Т. ... Выше земли... #SanFrancisco совсем скоро вновь увидимся... #USAtour #Soon", - прокомментировал артист.

Фото: Дмитрий Монатик с женой Ириной (instagram.com/monatik_official)

Фолловеры знаменитости растрогались милым и веселым снимком и оставили супругам много теплых слов.

"Мечтатели"

"Красивые до невозможности"

"Диско в Сан Франциско"

"Лучшие!! Пример для подражания!"

"Такие счастливые"

"Какие сказочные"

"Крутые"

"Повышенная прыгучесть у звёзд)))"

"Монатіки КРУЖАТ))"

"Какие вы классные и крутые я обожаю вас. Вы просто няшки"

"Прикольная фотка!!!!"

"Вы прекрасны!"

"Столько позитива в этой фотографии"

Напомним, Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е.

Мы также писали, что жена MONATIK'а Ирина растрогала сеть "беременными" фото.

А сам MONATIK растрогал признанием жене и детям в Риме.