"Красиві до неможливості": MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною

Артист з дружиною прогулялися по мальовничому Сан-Франциско
Популярний український артист Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, воліє не виставляти особисте життя напоказ. Тому він дуже рідко публікує в мережі спільні фото з дружиною Іриною або їхніми синами, при цьому обличчя дітей і зовсім не показує. Тим цінніше для шанувальників виявилося рідкісне мальовниче фото з дружиною, яке співак виклав в Instagram.
Нещодавно Монатік випустив новий альбом LoveItРитм і, судячи з підпису, скоро відправиться з ним в тур по США. На фото Дмитро та Ірина відображені в стрибку на вулицях Сан-Франциско.
"У.В.Л.И.У.В Т.. ... Вище землі... #SanFrancisco зовсім скоро знову побачимось... #USAtour #Soon", - прокоментував артист.
Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)
Фолловери знаменитості зворушилися милим і веселим знімком і залишили подружжю багато теплих слів.
Нагадаємо, Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.
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