"Красиві до неможливості": MONATIK зачарував мережу рідкісним фото з дружиною

Популярний український артист Дмитро Монатік, більш відомий як MONATIK, воліє не виставляти особисте життя напоказ. Тому він дуже рідко публікує в мережі спільні фото з дружиною Іриною або їхніми синами, при цьому обличчя дітей і зовсім не показує. Тим цінніше для шанувальників виявилося рідкісне мальовниче фото з дружиною, яке співак виклав в Instagram.

Нещодавно Монатік випустив новий альбом LoveItРитм і, судячи з підпису, скоро відправиться з ним в тур по США. На фото Дмитро та Ірина відображені в стрибку на вулицях Сан-Франциско.

"У.В.Л.И.У.В Т.. ... Вище землі... #SanFrancisco зовсім скоро знову побачимось... #USAtour #Soon", - прокоментував артист.

Фото: Дмитро Монатік з дружиною Іриною (instagram.com/monatik_official)

Фолловери знаменитості зворушилися милим і веселим знімком і залишили подружжю багато теплих слів.

"Мрійники"

"Гарні до неможливості"

"Диско в Сан Франциско"

"Кращі!! Приклад для наслідування!"

"Такі щасливі"

"Які казкові"

"Круті"

"Підвищена стрибучість у зірок)))"

"Монатіки КРУЖЛЯЮТЬ))"

"Які ви класні і круті я обожнюю вас. Ви просто няшкі"

"Прикольна фотка!!!!"

"Ви прекрасні!"

"Стільки позитиву в цій фотографії"

Нагадаємо, Наталя Могилевська розкрила ексклюзивні подробиці про MONATIK'е.

Ми також писали, що дружина MONATIK'а Ірина зворушила мережу "вагітними" фото.

А сам MONATIK зворушив визнанням дружині і дітям в Римі.