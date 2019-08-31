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Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.08.2019 - 13:24
Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведущая показала атмосферные фото с семейного праздника

Недавно муж украинской теледивы Кати Осадчей, ведущий и актер Юрий Горбунов отпраздновал свой день рождения - 24 августа ему исполнилось 49 лет. Как любящая жена, она трогательно поздравила супруга в сети и конечно же, устроила ему милый сюрприз дома. Судя по всему, празднование устроили немного позже - на последних выходных этого лета. На своей странице в Instagram Катя поделилась очень светлыми и душевными фото с семейного праздника.

На первом кадре счастливые супруги запечатлены вместе - Осадчая сидит, а Горбунов стоит рядом, они нежно друг друга обнимают и лучезарно улыбаются на камеру. Парочка выбрала наряды белого цвета - именинник длинные шорты и рубашку, а вот Катя примерила эффектное платье-вышиванку.

Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Наряд авторства известного дизайнера Юлии Магдыч длиной чуть выше колена, в отличие от традиционных платьев в пол, а пояс выгодно подчеркивает точеную талию ведущей.

Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая показала праздничное оформление - накрытый во дворе на свежем воздухе стол, уютные зоны отдыха с креслами и расстеленным на траве ковром и гостей мероприятия.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)

"Чудове літо, чудове свято. Нехай ці атмосферні фото залишаться на згадку тут. дякую за атмосферу! Моя вишиванка білим по білому @yuliya_magdych", - прокомментировала Катя.

Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили праздник в саду (instagram.com/kosadcha)

Подписчики засыпали пару комплиментами, отмечая, что они выглядят очень счастливыми, а также восхищаясь образом Осадчей.

  • Катю, Ви дуже гарна жінка. З часом стаєте ще привабливішою, вік вас лише прикрашає. Так природня, без тюнінгу....
  • Такі теплі і сонячні фото. Дуже шкода, що літо кінчається. Щастя вам, Ви такі милі
  • Дуже красива пара!
  • Ви такі гарні та щасливі!!! Хай так буде завжди!!!
  • Это очень красиво
  • Ви дуже гарні вдвох, з Юрою) Дуже гармонійно виглядаєте разом!) Хто б подумав колись? А, щоб ви були щасливі багато років разом!)
  • всё красиво ..всё прекрасно..и вы в двоём милые вкусняшки...фотки класс
  • Ваша любов один до одного просто заряджає ,навіть з фото.Молодці.
  • @kosadcha какой шикарный у Вас образ!!!
  • Яка ви чудова i гармонiйна пара!!! Так тримати!!!

Такие красивые: Катя Осадчая в платье-вышиванке очаровала летними фото с мужем

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

Напомним, Катя Осадчая в эффектном красном наряде пожаловалась на работу новой Рады с журналистами.

Также Катя Осадчая наведалась на работу к супругу Юрию Горбунову. Ведущая пришла в один из киевских театров, чтобы поддержать мужа и его коллег, а также насладиться спектаклем, в котором тот играет.

"Жена все контролирует": Осадчая наведалась на работу к Горбунову Невероятно: Горбунов похвастался милым сюрпризом на день рождения (видео)
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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