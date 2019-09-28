"Красиво и необычно": эффектная Екатерина Кухар украсила обложку глянца

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина позировала в эффектных образах

Очаровательная и острая на язычок прима-балерина и судья шоу Танцы со звездами Екатерина Кухар в последнее время также поражает своими талантами модели. Так, недавно артистка блистала на сайте Vogue Италия в объективе камеры украинского фотографа Вадима Яцуна. Теперь же эффектная танцовщица украсила обложку украинского глянцевого издания Marie Claire.

Несколькими фото Екатерина поделилась на своей странице в Instagram. На обложке она появилась в необычном для себя образе - наряде с пышными рукавами и жабо, а также кожаными вставками. Кроме того, Кухар сделали яркий макияж с выраженными стрелками и красной помадой, а волосы уложили красивыми локонами.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

На еще одном кадре балерина предстала более нежной и домашней - она позирует в теплом платье без рукавов, черных колготках и белых полусапожках. На этот раз волосы эффектной красотки собраны а макияж на ее лице более светлый и естественный.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Нахожу безграничный талант в людях, которые умеют раскрывать в тебе новые грани и "потайные комнаты", о которых ты и не догадываешься .... Каждое новое интервью или спецпроект — словно переход к другому этапу жизни....и для меня, это определённая догма! Общаясь, я не просто заново переживала истории из своей жизни, я взглянула на них "по-новому" и внезапно для самой себя нашла в них ответы на давно забытые вопросы......Вот он — ТАЛАНТ интервьюера...

Спасибо, команде @marieclaire_ua за классные образы, танцы и положительный заряд эмоциями!" - поделилась Кухар впечатлениями от съемки.

Восхищенные подписчики осыпали Екатерину волной комплиментов.

Ух ты!!! Такая маленькая,стройненькая и красивенькая.

вау! яка ви круууутааааа! 2 фотка мі-мі-мі

Крутой образ! Образ в стиле Эми Уайнхаус)

Вау, не узнал сразу

Самая красивая обложка...эвер

Очень красиво и не обычно

Чудесная женщина

Гарна дівчина

А це взагалі законно бути такою красивою?

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, счастливая Екатерина Кухар похвасталась значимым достижением. Дело в том, что США дали ей визу категории "О-1" - виза для лиц с экстраординарными или выдающимися способностями.

Ранее Екатерина Кухар поделилась впечатлениями от свадьбы на Танцах со звездами 2019.