Красивая семья: Лилия Подкопаева восхитила редким выходом с детьми и возлюбленным

Лилия Подкопаева уже “выходит в свет” после рождения второй дочери. Напомним, что девочка (имя которой пока что не разглашается) родилась 19 сентября. Отцом ребенка является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым украинская спортсменка живет в гражданском браке. Кстати, недавно Подкопаева растрогала сеть очень нежным фото новорожденной доченьки, которую на руках трепетно держит Дубинский.

После достаточно небольшого перерыва после родов Лилия поделилась с поклонниками фото с семейного развлечения. При этом снимки получились действительно в своем роде уникальными. На них видим семью Подкопаевой полным составом. Так, на фото со своей звездной мамой позируют сын Вадим (13 лет), а также дочка Каролина (12 лет). Дети заметно подросли, и Каролина стала очень похожа на маму. Также на снимках позирует и Игорь Дубинский.

Лилия Подкопаева с Каролиной и Игорем Дубинским (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Как становится понятно по подписи Подкопаевой, спортсменка с детьми и гражданским мужем посетили выступление легендарного цирка Cirque Du Soleil, которое состоялось в Атлантик Стейшен - Окрестность в Атланте, Джорджия (США).

На фото с большой семьей спортсменки также позируют актеры цирка, которых Подкопаева благодарит за приглашение на невероятное шоу и возможность попасть за кулисы.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Поклонники спортсменки также поспешили прокомментировать ее новый “семейный фотоальбом”:

“Классные все, Лилия как девочка”

“Лилия, здоровья ВАМ и ВАШИМ БЛИЗКИМ! БОЖЬЕГО БЛАГОСЛОВЕНИЯ! Преклоняюсь перед ВАШИМИ заслугами, ВЫ шикарная ЖЕНЩИНА!”

“Такие детки уже взрослые”

“Красивая семья! Счастья вам и огромного здоровья, особенно крошечке!”

“Господи, ну какие же вы красивые))”

“Как мало настоящих мужчин, когда любят женщину, любят и ее детей!”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Напомним, ранее Лилия Подкопаева растрогала Лорак душевной речью.