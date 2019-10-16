Красива сім'я: Лілія Подкопаєва захопила рідкісним виходом з дітьми і коханим

Лілія Подкопаєва вже "виходить у світ" після народження другої дочки. Нагадаємо, що дівчинка (ім'я якої поки що не розголошується) народилася 19 вересня. Батьком дитини є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким українська спортсменка живе в цивільному шлюбі. До речі, нещодавно Подкопаєва зворушила мережу дуже ніжним фото новонародженої донечки, яку на руках трепетно тримає Дубинський.

Після досить невеликої перерви після пологів Лілія поділилася з шанувальниками фото з сімейного розваги. При цьому знімки вийшли дійсно в своєму роді унікальними. На них бачимо сім'ю Подкопаєвої повним складом. Так, на фото зі своєю зірковою мамою позують син Вадим (13 років), а також донька Кароліна (12 років). Діти помітно підросли, і Кароліна стала дуже схожа на маму. Також на знімках позує та Ігор Дубинський.

Лілія Подкопаєва з Кароліною та Ігорем Дубинським (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Як стає зрозуміло з підпису Подкопаєвої, спортсменка з дітьми та цивільним чоловіком відвідали виступ легендарного цирку Cirque Du Soleil, який відбувся в Атлантік Стейшен - Околиця в Атланті, Джорджія (США).

На фото з великою родиною спортсменки також позують актори цирку, яких Подкопаєва дякує за запрошення на неймовірне шоу та можливість потрапити за лаштунки.

Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Шанувальники спортсменки також поспішили прокоментувати її новий "сімейний фотоальбом":

"Класні все, Лілія як дівчинка"

“Лілія, здоров'я ВАМ і ВАШИМ БЛИЗЬКИМ! БОЖОГО БЛАГОСЛОВЕННЯ! Схиляю голову перед ВАШИМИ заслугами, ВИ шикарна ЖІНКА!"

"Такі діти вже дорослі"

“Гарна родина! Щастя вам і величезного здоров'я, особливо крихітку!"

"Господи, ну які ж ви гарні))"

"Як мало справжніх чоловіків, коли люблять жінку, люблять і її дітей!"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва зворушила Лорак душевної промовою.