"Красивая невеста": Лилия Ребрик очаровала фото в свадебном платье

Артистка примерила свадебный наряд во время съемок сериала
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик отлично совмещает семью и карьеру, успевая сниматься в утреннем шоу и сериалах, а также играть в театре, и при этом уделять время любимому мужу Андрею Дикому и двум дочерям. Она очень любит прогулки с супругом на природе - так, на днях пара посетила парк Феофания и устроила там романтический фотосет. Поэтому артистка весьма удивила фанов новым фото в своем Instagram, ведь на нем она предстала ... в свадебном платье!
Впрочем, интрига быстро раскрывается - ведь кадр был сделан во время съемок сериала "Великі вуйки". На нем Лилия запечатлена в образе своей героини Ирки вместе с ее киношным возлюбленным Штефком. Пара стоит у деревенского дома в белых свадебных нарядах, взявшись за руки. На Ребрик - красивое свадебное платье в пол с открытыми плечами, а также фата.
"Великі Вуйки" Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?" - прокомментировала фото актриса.
Фото: Лилия Ребрик в сериале Великі вуйки (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики восхищаются красотой Лилии и делятся своим мнением относительно развития событий в сериале.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик рассказала о своих секретах красоты и стройности.
Ранее Лилия Ребрик в роскошном наряде вышла в свет с мужем Андреем Диким.