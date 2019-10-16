"Красивая невеста": Лилия Ребрик очаровала фото в свадебном платье

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик отлично совмещает семью и карьеру, успевая сниматься в утреннем шоу и сериалах, а также играть в театре, и при этом уделять время любимому мужу Андрею Дикому и двум дочерям. Она очень любит прогулки с супругом на природе - так, на днях пара посетила парк Феофания и устроила там романтический фотосет. Поэтому артистка весьма удивила фанов новым фото в своем Instagram, ведь на нем она предстала ... в свадебном платье!

Впрочем, интрига быстро раскрывается - ведь кадр был сделан во время съемок сериала "Великі вуйки". На нем Лилия запечатлена в образе своей героини Ирки вместе с ее киношным возлюбленным Штефком. Пара стоит у деревенского дома в белых свадебных нарядах, взявшись за руки. На Ребрик - красивое свадебное платье в пол с открытыми плечами, а также фата.

"Великі Вуйки" Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?" - прокомментировала фото актриса.

Фото: Лилия Ребрик в сериале Великі вуйки (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики восхищаются красотой Лилии и делятся своим мнением относительно развития событий в сериале.

Класний серіал!!! Дивлюся зараз. Я думаю, що вона вийде заміж за нього!

Да

Ух, какие!

Ты очень красивая

Мне очень понравился)) сейчас в повторе смотрю))

Красота

Гарна наречена)))

Дуже класне , дивлюсь і не можу щоб не посміхатися

Лиля,вы ,как всегда, красотуля!

Нет лиличка !!! Не выйдешь , ты уже замужем!!!!! Хи хи!!

Лилия ,вы лучшая из актрис, я вас очень люблю за вашу искренность

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик рассказала о своих секретах красоты и стройности.

Ранее Лилия Ребрик в роскошном наряде вышла в свет с мужем Андреем Диким.