"Гарна наречена": Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні

Артистка приміряла весільне вбрання під час зйомок серіалу
Телеведуча і акторка Лілія Ребрик відмінно поєднує сім'ю і кар'єру, встигаючи зніматися в ранковому шоу і серіалах, а також грати в театрі, і при цьому приділяти час коханому чоловікові Андрію Дикому і двом дочкам. Вона дуже любить прогулянки з чоловіком на природі - так, днями пара відвідала парк Феофанія і влаштувала там романтичний фотосет. Тому артистка вельми здивувала фанів новим фото в своєму Instagram, адже на ньому вона постала ... у весільній сукні!
Втім, інтрига швидко розкривається - адже кадр був зроблений під час зйомок серіалу "Великі вуйки". На ньому Лілія зображена в образі своєї героїні Ірки разом з її кіношним коханим Штефком. Пара стоїть біля сільського будинку у білих весільних вбраннях, взявшись за руки. На Ребрик - красиве весільне плаття в підлогу з відкритими плечима, а також фата.
"Великі Вуйки" Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?" - прокоментувала фото актриса.
Фото: Лілія Ребрик в серіалі Великі вуйки (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники захоплюються красою Лілії і діляться своєю думкою щодо розвитку подій в серіалі.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про свої секрети краси і стрункості.
Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.