"Гарна наречена": Лілія Ребрик зачарувала фото у весільній сукні

Телеведуча і акторка Лілія Ребрик відмінно поєднує сім'ю і кар'єру, встигаючи зніматися в ранковому шоу і серіалах, а також грати в театрі, і при цьому приділяти час коханому чоловікові Андрію Дикому і двом дочкам. Вона дуже любить прогулянки з чоловіком на природі - так, днями пара відвідала парк Феофанія і влаштувала там романтичний фотосет. Тому артистка вельми здивувала фанів новим фото в своєму Instagram, адже на ньому вона постала ... у весільній сукні!

Втім, інтрига швидко розкривається - адже кадр був зроблений під час зйомок серіалу "Великі вуйки". На ньому Лілія зображена в образі своєї героїні Ірки разом з її кіношним коханим Штефком. Пара стоїть біля сільського будинку у білих весільних вбраннях, взявшись за руки. На Ребрик - красиве весільне плаття в підлогу з відкритими плечима, а також фата.

"Великі Вуйки" Як вам? Діліться враженнями))). Як гадаєте, моя героїня Ірка вийде заміж за Штефка?" - прокоментувала фото актриса.

Фото: Лілія Ребрик в серіалі Великі вуйки (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники захоплюються красою Лілії і діляться своєю думкою щодо розвитку подій в серіалі.

Класний серіал!!! Дивлюся зараз. Я думаю, що вона вийде заміж за нього!

Так

Ух, які!

Ти дуже красива

Мені дуже сподобався)) зараз в повторі дивлюся))

Краса

Гарна наречена)))

Дуже класне , дивлюсь і не можу щоб не посміхатися

Ліля,ви ,як завжди, красотуля!

Немає лиличка !!! Не вийдеш , ти вже заміжня!!!!! Хи Хи!!

Лілія ,ви найкраща з актрис, я вас дуже люблю за вашу щирість

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик розповіла про свої секрети краси і стрункості.

Раніше Лілія Ребрик в розкішному вбранні вийшла у світ з чоловіком Андрієм Диким.