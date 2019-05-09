"Красивая невеста": Алина Гросу отгуляла веселый девичник в Праге

23-летняя Алина Гросу готовится к важному событию в своей жизни - в июне певица выйдет замуж за своего возлюбленного Александра. Пара вместе уже четыре года, однако артистка не раскрывает никаких подробностей о женихе или предстоящем торжестве. Впрочем, недавно она похвасталась поклонникам обручальным кольцом с бриллиантом, которое любимый подарил ей на помолвку в Праге. Там же девушка устроила веселый девичник и поделилась в своем Instagram яркими снимками.

Для вечеринки Гросу выбрала образ невесты - она позировала в красивом белом платье с глубоким декольте и фате. На фото артистка запечатлена на кровати среди воздушных шариков и надписи "Bride" (Невеста), а также в окружении подруг.

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

Подружки Алины нарядились в похожие платья в бельевом стиле цвета "розовый металлик". Девушки с удовольствием позировали для фото, пили шампанское и дурачились.

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

В подписи к публикации певица опубликовала юмористический стих собственного сочинения на тему замужества.

"Решила подписать эти фотки как-то необычно, без ванильных высказываний.."как я счастлива, падаю в обморок, мечтала всю жизнь..люблю не могу...и т.д...))" все и так знают эту часть предсвадебных эмоций и чувств!!! Лучше добавлю перца и выставлю стих, который не успела показать вам, когда он был еще актуален, поэтому сделаю это сейчас))) слава Богу, у моего Сани чувство юмора есть и он воспринимает подобные стихи несерьезно.

Остановитесь вы, люди, родные!!!

Я слишком еще молода,

Чтоб бросить делишки шальные...

И гордо сказать ему "да"

Свободы хочу я!!! Свободы..

Минуту, хоть миг, хоть бы час..

Такая моя уж природа,

Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!

Так быстро проносятся мысли,

А я стою у алтаря

И молча прошу СВОЕЙ жизни..

Спасите!!! Спасите меня.

Быть может, все это нормально?

Быть может, все леди боятся

Женою стать официально..?

Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.

Фото: Алина Гросу устроила девичник в Праге (instagram.com/alina_grosu)

Подписчики артистки восхищаются ее красотой и поздравляют с радостным событием.

"Счастья, семейного тепла и уюта, благополучия, достатка, а самое главное, любви до бесконечности"

"Песня я думаю б тоже бы на эти слова получилась улетная"

"Вірш крутий"

"Замуж как и когда? Счастья любви и взаимопонимания"

"Блин, я так не реально рада за тебя, простооо"

"Красотка"

"Красуня ти моя"

"Какой образ у Алины ) очень даже хорошо!!!"

"Красивая невеста"

"Девишник юхууу"

Ранее крестная исполнительницы Ирина Билык проговорилась, что свадьба состоится летом в Венеции.

Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.