"Красива наречена": Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі

Для вечірки з подругами співачка приміряла вбрання нареченої
23-річна Аліна Гросу готується до важливої події у своєму житті - у червні співачка вийде заміж за свого коханого Олександра. Пара разом вже чотири роки, проте артистка не розкриває ніяких подробиць про нареченого або майбутню подію. Втім, нещодавно вона похвалилася шанувальникам обручкою з діамантом, яку коханий подарував їй на заручини в Празі. Там же дівчина влаштувала веселий дівич-вечір і поділилася в своєму Instagram яскравими світлинами.
Для вечірки Гросу вибрала образ нареченої - вона позувала в красивому білому платті з глибоким декольте і фаті. На фото артистка відображена на ліжку посеред повітряних кульок і напису "Bride" (Наречена), а також в оточенні подруг.
Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)
Подружки Аліни вбралися в схожі сукні в білизняному стилі кольору "рожевий металік". Дівчата із задоволенням позували для фото, пили шампанське і дуріли.
Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)
У підписі до публікації співачка опублікувала гумористичний вірш власного твору на тему заміжжя.
"Вирішила підписати ці фотки якось незвично, без ванільних висловлювань.."як я щаслива, падаю в обморок, мріяла все життя..люблю не можу...і т. д...))" всі і так знають цю частину передвесільних емоцій та почуттів!!! Краще додам перцю і виставлю вірш, який не встигла показати вам, коли він був ще актуальний, тому зроблю це зараз))) слава Богу, у мого Сани почуття гумору є, і він сприймає подібні вірші несерйозно.
Остановитесь вы, люди, родные!!!
Я слишком еще молода,
Чтоб бросить делишки шальные...
И гордо сказать ему "да"
Свободы хочу я!!! Свободы..
Минуту, хоть миг, хоть бы час..
Такая моя уж природа,
Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!
Так быстро проносятся мысли,
А я стою у алтаря
И молча прошу СВОЕЙ жизни..
Спасите!!! Спасите меня.
Быть может, все это нормально?
Быть может, все леди боятся
Женою стать официально..?
Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.
Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)
Підписники артистки захоплюються її красою і вітають з радісною подією.
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Відзначимо, що раніше Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото.
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