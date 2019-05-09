"Красива наречена": Аліна Гросу відгуляла веселий дівич-вечір в Празі

23-річна Аліна Гросу готується до важливої події у своєму житті - у червні співачка вийде заміж за свого коханого Олександра. Пара разом вже чотири роки, проте артистка не розкриває ніяких подробиць про нареченого або майбутню подію. Втім, нещодавно вона похвалилася шанувальникам обручкою з діамантом, яку коханий подарував їй на заручини в Празі. Там же дівчина влаштувала веселий дівич-вечір і поділилася в своєму Instagram яскравими світлинами.

Для вечірки Гросу вибрала образ нареченої - вона позувала в красивому білому платті з глибоким декольте і фаті. На фото артистка відображена на ліжку посеред повітряних кульок і напису "Bride" (Наречена), а також в оточенні подруг.

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

Подружки Аліни вбралися в схожі сукні в білизняному стилі кольору "рожевий металік". Дівчата із задоволенням позували для фото, пили шампанське і дуріли.

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

У підписі до публікації співачка опублікувала гумористичний вірш власного твору на тему заміжжя.

"Вирішила підписати ці фотки якось незвично, без ванільних висловлювань.."як я щаслива, падаю в обморок, мріяла все життя..люблю не можу...і т. д...))" всі і так знають цю частину передвесільних емоцій та почуттів!!! Краще додам перцю і виставлю вірш, який не встигла показати вам, коли він був ще актуальний, тому зроблю це зараз))) слава Богу, у мого Сани почуття гумору є, і він сприймає подібні вірші несерйозно.

Остановитесь вы, люди, родные!!!

Я слишком еще молода,

Чтоб бросить делишки шальные...

И гордо сказать ему "да"

Свободы хочу я!!! Свободы..

Минуту, хоть миг, хоть бы час..

Такая моя уж природа,

Мне б быть холостячкой сейчас!!!!!

Так быстро проносятся мысли,

А я стою у алтаря

И молча прошу СВОЕЙ жизни..

Спасите!!! Спасите меня.

Быть может, все это нормально?

Быть может, все леди боятся

Женою стать официально..?

Стесняясь лишь в этом признаться?" - написала Гросу.

Фото: Аліна Гросу влаштувала дівич-вечір в Празі (instagram.com/alina_grosu)

Підписники артистки захоплюються її красою і вітають з радісною подією.

"Щастя, родинного тепла і затишку, благополуччя, достатку, а найголовніше, любові до нескінченності"

"Пісня я думаю б теж би на ці слова вийшла ульотна"

"Вірш крутий"

"Заміж як і коли? Щастя любові і взаєморозуміння"

"Блін, я так не реально рада за тебе, простооо"

"Красуня"

"ти моя Красуня"

"Який образ у Аліни ) дуже навіть добре!!!"

"Красива наречена"

"Дівочі посиденьки юхууу"

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Відзначимо, що раніше Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото.

А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.