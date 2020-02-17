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Красивая молодая леди: Ольга Фреймут очаровала сеть фото с дочкой-именинницей

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 12:39
Красивая молодая леди: Ольга Фреймут очаровала сеть фото с дочкой-именинницей
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Старшей дочери телеведущей Злате исполнилось 14 лет

Ольга Фреймут - счастливая мама троих детей, однако очень редко показывает их в сети. А младшую дочурку Евдокию и вовсе долгое время скрывала от публики и лишь недавно впервые выложила фото, на котором видно лицо малышки. А кроме того, телеведущая выпустила книгу об уходе за детьми, на обложке которой впервые появилась ее младшая дочь. К слову, поклонники тут же отметили, что малышка очень похожа на свою звездную маму. Летом ей исполнится три года.

А 17 февраля празднует день рождения старшая дочь Фреймут - Злата Митчелл. Девочке исполнилось 14 лет. Ольга трогательно поздравила ее в сети, поделившись нежным фото с доченькой. На снимке мама и дочь позируют в платьях в восточном стиле, украшенных принтами с цветами и животными. Они также сделали одинаковые прически и очень похожи друг на друга.

"Донечка, з Днем народження! Моя любов з тобою", - душевно прокомментировала кадр ведущая.

Красивая молодая леди: Ольга Фреймут очаровала сеть фото с дочкой-именинницей

Фото: Ольга Фреймут с дочерью Златой (instagram.com/freimutolia)

Пользователи сети также присоединились к поздравлениям и оставили маме с дочкой много теплых слов и пожеланий.

  • Щиро вітаємо принцесу!
  • Вітаємо!!!
  • Злата очень красивая молодая леди
  • з днем народження донечки
  • С именинницей
  • Яка чарiвна
  • Гарні
  • Олечка, поздравляю Злату с днём рождения! Пусть все ее мечты исполняются, учеба даётся легко и с интересом, а тебе спокойствия за неё
  • Вітаю!!!
  • С Праздником Вашу Доченьку и всю Вашу семью Ольга!!!!!
  • З Днем народження,принцеса ти наша!
  • З Днем Народження донечки Олюсю, вітаннячка

Красивая молодая леди: Ольга Фреймут очаровала сеть фото с дочкой-именинницей

Скриншот комментариев (instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут дала совет модницам, как правильно носить клатч. Ведущая публикует короткие правила этикета на странице в Instagram. Например, она рассказала, как правильно пить чай и кофе, а также есть первое.

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