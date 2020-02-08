Модный мастер-класс: Ольга Фреймут научила правильно носить клатч

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ведущая дала советы по стилю и этикету

Ольга Фреймут давно завоевала звание одной из самых стильнх и элегантных представительниц украинского бомонда. Ее изысканные наряды и манеры вызывают восторг у многочисленных поклонников. К тому же, ведущая также является издателем и автором книги по этикету, где учит хорошим манерами поведению в светском обществе. К слову, недавно теледива также выпустила еще одно печатное издание, на обложке котрого впервые появилсь ее дочь Евдокия. Книга посвящена воспитанию малышей и написана в соавторстве с врачем-педиатром. Также Ольга с удовольствием делится с поклонниками в Instagram короткими роликами с уроками этикету.

Так, ведущая решила показать, как правильно носить клатч. В кадре Ольга позировала в элегантном и сдержанном белом костюме с набивным рисунком и юбкой-миди. Ансамбль она дополнила бежевыми балетками, а в руках теледивы можно увидеть аккуратный клатч в тон обуви.

"Як правильно тримати клатч? Під пахвою? - Ні, це ж не градусник. Клатч тримаємо внизу в одній, або двома руками", - пояснила Ольга.

Ранее ведущая показала, как правильно брать чашку с чаем и кофе. На собственном примере она познакомила с правилами этикета за столом. Теледива разместилась в просторной гостинной. На ней – белоснежная блузка с рюшами в области горловины. На столе – две чашки: с чаем и кофе, а также изящный металлический чайный сервиз в винтажном стиле.

"Як тримати чашку з кавою, а як з чаєм? Філіжанку з чаєм тримаємо за вушко, пальці вздовж вушка. Кавову - це стосується й високих горнят- тримаємо так, як на відео", - написала она под роликом.

Ранее Олга Фреймут растрогала милым черно-белым фото с доченькой. Поклонники ведущей считают, что девочка похожа на маму.