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Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2020 - 18:33
Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко
Хайден Панеттьери (фото: instagram.com/haydenspanettiere)

Актриса удивила поклонников

Голливудская звезда Хайден Панеттьери и по совместительству бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, удивила сеть неожиданным фото. В микроблоге девушки в сети Instagram появилось фото, на котором дочь пары – Кайя-Евдокия – сидит на полу и разрисовывает гипсовую скульптуру. Причем фигура – не что иное, как слепок с беременного животика Хайден, когда та вынашивала дочь. А сам рисунок, оказывается, нанес на фигуру экс-бойфренд Хайден – Владимир Кличко.

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира КличкоДочь Владимира и Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

«Я сделала эту форму моего живота, когда была беременна, и моя дочь Кая умоляла меня позволить ей разрисовать ее. После того, как я объяснил ей, как это важно, что нечто это особенное для мамы, я наконец сдалась и сказал «да». К счастью, папа помог ей с небольшим наброском, чтобы она могла раскрасить», – пояснила Панеттьери.

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Слепок с живота Хайден (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

В комментариях поднялась целая волна обсуждений. Не обошлось и без личных вопросов, причем на некоторые Хайден ответила. К примеру, она рассказала, что девочка разговаривает с папой на русском языке и учит украинский. Многие отметили, какой талантливой растет девочка, а также, что она уже очень большая и похожа на маму.

  • Я плачу! Какая милая у вас дочь, но тяжело быть на расстоянии
  • Красиво получилось
  • Это самая красивая работа, которую я когда-либо видел. Я должен сказать, твоя дочь действительно хороша в рисовании
  • Вау! Она стала такой большой
  • До того как я почитала подпись, я подумала, что на фото ты. Она выросла, чтобы быть такой же красивой, как ее мама
  • Как же красиво!
  • Талантливая девочка
  • Ох, это так мило. Она очень талантливая, как и ее мать, и у нее большой потенциал. Я люблю это
  • Так мило
  • Так прекрасно. Почаще увлекай малышку чем-то подобным

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко

Комментарии к посту (фото: скриншоты instagram.com/haydenpanettiere)

Напомним, Владимир и Хайден Панеттьери состояли в отношениях с 2009-го по 2018-й год. Их дочь Кайя-Евдокия появилась на свет в 2014-му году. Девочка живет вместе с папой в Украине и периодически навещает маму.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Владимир КличкоХайден Панеттьери
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