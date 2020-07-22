Красива и без ретуши: Настя Каменских показала фигуру в бикини и лицо без макияжа

Настя Каменских недавно призналась, что скучает по отпуску у океана - но пока границы еще закрыты, остается довольствоваться отдыхом дома. Чем певица и занимается - так, 33-летняя звезда завела сеть жарким летним снимком, сделанным у бассейна.

Артистка решила начать свое утро с бодрящего заплыва в воде - на фото она запечатлена в стильном купальнике: белом топе с принтами маленьких кактусов и светло-оранжевых плавках. Настя позирует на лестнице, что ведет из бассейна, стоя вполоборота к камере и восхищая тонкой талией и стройными ножками.

При этом на лице Каменских нет ни капли макияжа, а мокрые волосы она просто заправила за уши и игриво смотрит в объектив.

Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kamenskux)

"Эти жаркие летние утра", - подписала горячий кадр артистка.

Впечатленные фолловеры засыпали Каменских восторженными комментариями.

Ви шикарно виглядаєте, любуюсь вами,фігурка бомбічіска

Красотка

Очень красивая девушка

Ой, Настя, так бы и самой в басейн нырнуть, да нету

шикарная девочка!

Гарна

Настюша, фигура КЛАСС!

браво

Худышка!!! Настя прекрасна!!

прелесть

Настенька,ты секси

Настенька ты настоящая труженица, так изменить своё тело, это огромный труд, респект

ой яка ж ты файна дивка!!!! Ты милая и красивая женщина и Потапу повезло!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских разоткровенничалась об изменах, интиме в общественном месте и пластике.