Красива і без ретуші: Настя Каменських показала фігуру в бікіні й обличчя без макіяжу

Настя Каменських нещодавно зізналася, що сумує за відпусткою быля океану - але поки кордони ще закриті, залишається задовольнятися відпочинком вдома. Чим співачка і займається - так, 33-річна зірка завела мережу спекотним літнім знімком, зробленим біля басейну.

Артистка вирішила почати свій ранок з підбадьорливого запливу у воді - на фото вона відображена в стильному купальнику: білому топі з принтами маленьких кактусів і світло-оранжевих плавках. Настя позує на сходах, що ведуть з басейну, стоячи впівоберта до камери і захоплюючи тонкою талією і стрункими ніжками.

При цьому на обличчі Каменських немає ні краплі макіяжу, а мокре волосся вона просто заправила за вуха і грайливо дивиться в об'єктив.

Настя Каменських похвалилася соковитою фігурою в купальнику (фото: instagram.com/kamenskux)

"Ці спекотні літні ранки", - підписала гарячий кадр артистка.

Вражені фолловери засипали Каменських захопленими коментарями.

Ви чудово виглядаєте, милуюся вами,фігурка бомбічіска

Красуня

Дуже красива дівчина

Ой, Настя, так і самої пірнути в басейн, так немає

шикарна дівчинка!

Гарна

Настюша, фігура КЛАС!

браво

Худенька!!! Настя прекрасне!!

принадність

Настуся,ти сексі

Настуня ти справжня трудівниця, так змінити своє тіло, це величезний труд, респект

ой яка ж ти файна дивка!!!! Ти мила і красива жінка і Потапу пощастило!!!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розговорилася про зради, інтим в громадському місці і пластику.