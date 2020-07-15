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Красива, как и дочь: Сальма Хайек восхитила сеть удивительной схожестью со своей мамой

Среда 15 июля 2020 16:31
Красива, как и дочь: Сальма Хайек восхитила сеть удивительной схожестью со своей мамой
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда трогательно поздравила маму с днем рождения

Сальма Хайек – одна из самых красивых женщин планеты, которая не перестает вдохновлять своей неувядающей внешностью. По словам актрисы, секрет ее идеального внешнего вида кроется в правильном питании, регулярном и качественном уходе за собой. А также, безусловно, ей просто невероятно повезло с генами. Сальма славится своей гладкой упругой кожей, стройным телом и извечным оптимизмом. Такой набор качеств она, оказывается, переняла от соей мамы. Доказательство тому – новое фото в блоге звезды.

Красива, как и дочь: Сальма Хайек восхитила сеть удивительной схожестью со своей мамой

Сальма Хайек с мамой (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма выложила фото, на котором она позирует с мамой, Дайаной Хименес Мединой. Кадр из семейного архива показал, что над обеими этими женщинами года не властны. Мама и дочь одеты в вечерние наряды, которые дополняют драгоценные украшения и легкий макияж. Обе они словно светятся изнутри. Такой «дуэт» двух красоток просто покорил сеть. Поклонники выразили мысль, что на кажется – это не мать и дочь, а две сестры. «С днем рождения мою прекрасную маму. Спасибо за жизнь, любовь и гены», – написала Сальма.

Красива, как и дочь: Сальма Хайек восхитила сеть удивительной схожестью со своей мамой

Сальма радует неувядающей красотой (фото: instagram.com/salmahayek)

Помимо поздравлений, которыми тут же засыпали звезду, многие поклонники принялись восхищаться сходством мамы и дочери. А также тем, как молодо выглядит Дайана. «Вау, она выглядит изумительно. Красавицы», «У тебя очень красивая мать», «Близнецы! Счастливого дня рождения твоей маме», «Твоя мать просто восхитительна», «Да, красота идет из семьи», «Ты выглядишь, как она. Особенно глаза. С ума сойти», «Вся в маму», «Она красива, как и ты»…

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