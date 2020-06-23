Идеальна с ног до головы: Сальма Хайек демонстрирует яркий пляжный образ и самые модные очки сезона

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда отправилась на пляж

Сальма Хайек – одна из самых активных и популярных звезд в сети. К тому же 53-летняя звезда давно заслужила статус иконы стиля. Она часто показывает, как носить ту или иную вещь. Однажды она сделала целую подборку образов с красной дорожки. В другой раз – аутфиты, которые носила во время Недели моды в Нью-Йорке, они идельно подойдут для «городских джунглей». А сейчас, в разгар лета, решила показать стильный образ для пляжа.

Пляжный образ (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма опубликовала фото, на котором красуется в яркой блузе с розово-желтым цветочным принтом и круглым вырезом. Рукава она закатила, таким образов продемонстрировав роскошный золотой браслет. В дополнение в эффектной блузе вечно молодая актриса подобрала не менее эффектные очки: полупрозрачные, в пол-лица, с широкой оправой и толстыми ручками, они произвели фурор срели подписчиков актрисы. Поклонники написали массу комментариев в желании узнать бренд этих очков. Но Сальма не стала раскрывать тайну. Стоит отметить, что такая модель – одна из самых популярных этим летом. Так что берем на заметку!

Сальма обожает море (фото: instagram.com/salmahayek)

Восхитительный аутфит

Это так классно! Восхитительная малышка

Прекрасно

Ты всегда выглядишь просто совершенно

И красота на пляже

Я люблю тебя, Сальма

Здесь так горячо. Я люблю море, и мне не нравится лето без моря

Ты выглядишь восхитительно

Солнцезащитные очки. Просто удивительная. Ты невероятная

Сказочно красивый образ

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

Напомним, ранее Сальма покорила сеть провокационным фото, на котором предстала без макияжа и с сединой в волосах. Таким образом, она показала контраст с тем образом, который ей создали после – с покрашенными волосами и ярким макияжем. Примечательно, что большинство пользователей сети признали: в естественном виде, даже с поседевшими волосами, она выглядит намного красивее.

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Автор: Lite