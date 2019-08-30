"Красавицы в птичках": Лилия Ребрик показала дочек-моделей в нежной фотосессии

На Ребрик и ее дочках - одинаковые платья!
Лилия Ребрик - одна из тех звезд украинского шоу-бизнеса, которая с удовольствием делится с поклонниками деталями своей личной жизни. Телеведущая и актриса показывает различные фото и видео с мужем (хореограф Андрей Дикий), а также своими дочками - Дианой и Полиной. Отметим, что не так давно Ребрик поздравила свою младшую сестру с днем рождения, и опубликовала с ней редкое селфи. При этом многие поклонники Лилии подчеркнули, что ее старшая дочь Диана ну очень похожа на свою тетю!
Теперь же Лилия решила умилить поклонников трогательной и очень нежной семейной фотосессией со своими девочками. Так, на своей страничке в сети instagram Лилия опубликовала серию фото, на которых позирует с 7-летней Дианой и годовалой Полиной на ухоженной территории, возле клумбы с розами. И если Диана обнимает звездную маму, которая присела рядом с ней, то Полина с любопытством рассматривает мамину руку. Кадр получился действительно очень душевным.
Лилия Ребрик с дочками в модной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Отдельного внимания заслуживают наряды Ребрик с дочками. Все трое одеты в одинаковые белоснежные платья с принтом в виде черных парящих птиц. А вот Лилия свой образ довершает оригинальными черными босоножками с необычной синей вставкой.
Конечно же, Лилия новое фото и мотивационной цитатой сопроводила:
“Проводьте якомога більше часу зі своїми дітьми!!!!!!! Час так швидко летить… #дочкиматери #дикасімейка”, - пишет Лилия.
И кстати, сегодня, 30 августа, старшей дочке Ребрик Диане исполнилось 7 лет!
Лилия Ребрик с дочками в модной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники телеведущей пришли в восторг от новой фотосессии. И поспешили засыпать ее восторженными комментариями:
Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik
Напомним, ранее Лилия Ребрик восхитила грацией и стильными нарядами. Жизнерадостная ведущая регулярно поражает своей энергией и красотой.
Кроме того, семейные фото также часто бывают в блоге Лилии Ребрик. Телеведущая умиляет нежными кадрами с маленькими дочками и страстными снимками с мужем Андреем Диким.