"Красуні в пташках": Лілія Ребрик показала дочок-моделей в ніжній фотосесії

Лілія Ребрик - одна з тих зірок українського шоу-бізнесу, яка із задоволенням ділиться з шанувальниками деталями свого особистого життя. Телеведуча і актриса показує різні фото та відео з чоловіком (хореограф Андрій Дикий), а також своїми доньками - Діаною і Поліною. Відзначимо, що не так давно Ребрик привітала свою молодшу сестру з днем народження і опублікувала з нею рідкісне селфи. При цьому багато шанувальників Лілії підкреслили, що її старша дочка Діана ну дуже схожа на свою тітку!

Тепер же Лілія вирішила розчулити шанувальників зворушливою і дуже ніжною сімейної фотосесією зі своїми дівчинками. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія опублікувала серію фото, на яких позує з 7-річною Діаною і однорічною Поліною на доглянутій території, біля клумби з трояндами. І якщо Діана обіймає зіркову маму, яка сиділа поруч з нею, то Поліна з цікавістю розглядає мамину руку. Кадр вийшов дійсно дуже душевним.

Лілія Ребрик з доньками в модній фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Окремої уваги заслуговують вбрання Ребрик з доньками. Всі троє одягнені в однакові білосніжні сукні з принтом у вигляді чорних птахів, що немов ширяють у небі. А от Лілія свій образ довершує оригінальними чорними босоніжками з незвичайною синьою вставкою.

Звичайно ж, Лілія нове фото і мотиваційною цитатою супроводила:

“Проводьте якомога більше часу зі своїми дітьми!!!!!!! Час так швидко летить... #дочкиматери #дикасімейка", - пише Лілія.

І до речі, сьогодні, 30 серпня, старшій доньці Ребрик Діані виповнилося 7 років!

Лілія Ребрик з доньками в модній фотосесії (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники телеведучої прийшли в захват від нової фотосесії. І поспішили засипати її захопленими коментарями:

“И даже ещё быстрее быстрого, не успела оглянутся сын студент уехал учится в другой город. Вот так…”

“Ви такі молодці! Я завжди любуюся вашими фото!”

“Девичий рай!”

“Волшебные девчатка”

“Какие вы хорошенькие.... папочка ваш как в прекрасном цветнике живёт”

“Мамині бусинки!”

“Красуні в пташках”

“Щаслива мама, нехай буде все добре”

“Самое главное в жизни женщины это дети. Лилия детки у вас, красавицы”

Скріншот коментарів: instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик захопила грацією і стильними нарядами. Життєрадісна ведуча регулярно вражає своєю енергією і красою.

Крім того, сімейні фото також часто бувають в блозі Лілії Ребрик. Телеведуча розчулює ніжними кадрами з маленькими доньками і пристрасними знімками з чоловіком Андрієм Диким.