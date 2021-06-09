Красавица: беременная Катя Осадчая в купальнике показала округлившийся животик

Телеведущая Катя Осадчая, которая сейчас ждет третьего ребенка, вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в солнечную Турцию. Там она совмещает отдых с работой и не забыла порадовать поклонников ярким снимком в купальнике.
Атмосферное фото из Бодрума звезда опубликовала в своем Instagram.
Катя запечатлена на диванчике на террасе для загара. Теледива позирует в закрытом купальнике изумрудного цвета с рюшами в районе груди, который мило подчеркнул округлившийся живот Осадчей.
Отпускной лук она дополнила солнцезащитными очками и светлой шляпкой из новой коллекции знаменитого львовского дизайнера Руслана Багинского. Головной убор украшен цепочкой с жемчугом, а его стоимость - 8 850 гривен.
"Сливаюсь с природой", – прокомментировала снимок Катя.
В разделе сториз своего аккаунта ведущая также выложила кадр в другом купальнике - черном с открытыми плечами, который подчеркнул ее пышную грудь.
Катя Осадчая засветила беременный животик на фото из Турции (фото: instagram.com/kosadcha)
Юрий Горбунов также поделился трогательным совместным фото с любимой женой. Шоумен присел рядом с ней на диванчик и приобнял за плечи.
"Одне фото на трьох!" - мило подписал кадр ведущий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются летом в Бодруме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Поклонники оставили много теплых слов в комментариях, радуясь за пару и отмечая, что беременность Осадчей к лицу.
Ранее мы писали, что Юрий Горбунов растрогал нежным фото с беременной женой. Ведущий показал их выходной в своем загороднои доме.