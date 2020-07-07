Вот откуда такая форма! Дженнифер Лопес в соблазнительном наряде отправилась на семейную тренировку

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

Звезда работает над фигурой

Дженнифер Лопес вновь доказала: ее фигура – не подарок небес, а результат упорных тренировок. Она появилась в новом ролике, который выложил в сеть возлюбленный 50-летней красавицы Алекс Родригес. На нем популярная пара вместе с остальными членами семьи занимается разными видами спорта: играет в бейсбол, качает пресс, бегает, прыгает и делает упражнения с гантелями.

Певица при этом выглядит, как всегда, неотразимо. Она надела короткие джинсовые шорты, черную майку, волосы собрала на макушке в высокий пучок, чтобы ничто не отвлекало от работы. Такой наряд подчеркнул ее стройное тело и соблазнительные формы. Муж певицы тренируется в серых спортивных брюках, а также свободном белом свитере. Обе знаменитости просто излучают позитив и энергию. Так и хочется взять пример!

Семья на тренировке (видео: instagram.com/arod)

Нужно отметить, именно так отреагировали большинство подписчиков пары – они пишут лова благодарности за отличную мотивацию. А также восхищаются невероятной формой обоих звезд. Дженнифер за свою неувядающую красоту, конечно же, получила максиум комплиментов. И она их действительно заслужила!

Певица обожает проводить все свободное время со своим любимым (фото: instagram.com/jlo)

К слову, выходные семья часто проводит активно. Так, ранее Алекс показал ролик, где теплым летним вечером он исполняет зажигательные танцы, пока дети играют на музыкальных инструментах, а Лопес в это время поет. «Вот как мы относимся к возвращению бейсбола!», – написал он. Сеть в ответ засыпала пару комментариями, где поклонники умиля.тся, какая дружная и любящая семья у Алекса. «О боже, я просто влюблена в твою семью», «Я обожаю эту семью очень сильно», «Эта семья – просто цель», «Мое сердце растаяло», «Алекс такой забавный», «Нам нравится ваша талантливая семья»…