Космическая брюнетка: Слава из НеАнгелов поразила кардинальным перевоплощением

Славу Каминскую многие знают также как "рыженькая из НеАнгелов", ведь ее длинная рыжая шевелюра - отличительная черта и гордость певицы. Артистка совсем недавно завершила масштабный тур с группой по Украине с новым альбомом "13" и старается побольше времени проводить с детьми - сыном Леонардом и дочкой Лаурой. К слову, малышка становится все более похожей на свою звездную маму! А вот на новом снимке в своем Instagram Слава предстала в весьма неожиданном образе.

Певица кардинально сменила имидж и стала брюнеткой с короткой стрижкой каре и укороченной челкой. Завершают эффектный и непривычный лук солнцезащитные очки и нежный макияж. Конечно же, это только парик - но выглядит очень впечатляюще и ярко!

"Хайпуй пока молодой, мальчик", - загадочно подписала кадр Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

В комментариях некоторые поклонники артистки предположили, что это своеобразный ответ на новое интервью экс-мужа Славы Эдгара Каминского, в котором тот назвал причиной их развода желание супруги постоянно улучшать себя.

Также они остались в восторге от такого перевоплощения своей любимицы и назвали ее космической девушкой.

5 баллов

Космос

Идёт и образ другой такой сразу

Вау..

Очень идёт,красиво!!!!

Очень круто

Це відповідь Едгару на інтервю яке дав про Славу. Тож треба так зазвездився.

Огоньчик

Классная, стильная, гламурная,модная, задумчивая,красивая!

Класс

Слава его пропиарила, а ведь кем он был до нее? Ни имени ничего.. так он и теперь пиарится на ее имени.. "об""рая".. как это низко для мужчины..

Превосходно, шикарно - очень красиво, идёт!!!

Космическая конфетка

Очень классно

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов в купальнике ошеломила аппетитными формами.