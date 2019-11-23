Космічна брюнетка: Слава з НеАнгелів вразила кардинальним перевтіленням

Славу Камінську багато знають також як "руденька з НеАнгелів", адже її довга руда шевелюра - відмітна риса і гордість співачки. Артистка зовсім недавно завершила масштабний тур з групою по Україні з новим альбомом "13" і намагається більше часу проводити з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою. До речі, малятко стає все більш схожою на свою зоряну маму! А ось на новому знімку в своєму Instagram Слава постала в досить несподіваному образі.

Співачка кардинально змінила імідж і стала брюнеткою з короткою стрижкою каре і укороченим чубчиком. Завершують ефектний і незвичний лук сонцезахисні окуляри і ніжний макіяж. Звичайно ж, це лише перука - але виглядає дуже вражаюче і яскраво!

"Хайпуй поки молодий, хлопчик", - загадково підписала кадр Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

В коментарях деякі шанувальники артистки припустили, що це своєрідна відповідь на нове інтерв'ю екс-чоловіка Слави Едгара Камінського, в якому той назвав причиною їх розлучення бажання дружини постійно покращувати себе.

Також вони залишилися в захваті від такого перевтілення своєї улюблениці і назвали її космічної дівчиною.

5 балів

Космос

Йде і образ іншої такої відразу

Вау..

Дуже йде,красиво!!!!

Дуже круто

Це відповідь Едгару на інтервю яке давши про Славу. Тож треба так зазвездився.

Огоньчик

Класна, стильна, гламурна,модна, задумлива,красива!

Клас

Слава його пропіарила, а ким він був до неї? Ні імені, нічого.. так він і тепер піариться на її імені.. "про""раю".. як це низько для чоловіка..

Чудово, шикарно - дуже красиво, йде!!!

Космічна цукерка

Дуже класно

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.