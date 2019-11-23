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Космічна брюнетка: Слава з НеАнгелів вразила кардинальним перевтіленням

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Співачка приміряла незвичайний образ

Славу Камінську багато знають також як "руденька з НеАнгелів", адже її довга руда шевелюра - відмітна риса і гордість співачки. Артистка зовсім недавно завершила масштабний тур з групою по Україні з новим альбомом "13" і намагається більше часу проводити з дітьми - сином Леонардом і дочкою Лаурою. До речі, малятко стає все більш схожою на свою зоряну маму! А ось на новому знімку в своєму Instagram Слава постала в досить несподіваному образі.

Співачка кардинально змінила імідж і стала брюнеткою з короткою стрижкою каре і укороченим чубчиком. Завершують ефектний і незвичний лук сонцезахисні окуляри і ніжний макіяж. Звичайно ж, це лише перука - але виглядає дуже вражаюче і яскраво!

"Хайпуй поки молодий, хлопчик", - загадково підписала кадр Камінська.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

В коментарях деякі шанувальники артистки припустили, що це своєрідна відповідь на нове інтерв'ю екс-чоловіка Слави Едгара Камінського, в якому той назвав причиною їх розлучення бажання дружини постійно покращувати себе.

Також вони залишилися в захваті від такого перевтілення своєї улюблениці і назвали її космічної дівчиною.

  • 5 балів
  • Космос
  • Йде і образ іншої такої відразу
  • Вау..
  • Дуже йде,красиво!!!!
  • Дуже круто
  • Це відповідь Едгару на інтервю яке давши про Славу. Тож треба так зазвездився.
  • Огоньчик
  • Класна, стильна, гламурна,модна, задумлива,красива!
  • Клас
  • Слава його пропіарила, а ким він був до неї? Ні імені, нічого.. так він і тепер піариться на її імені.. "про""раю".. як це низько для чоловіка..
  • Чудово, шикарно - дуже красиво, йде!!!
  • Космічна цукерка
  • Дуже класно

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.

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