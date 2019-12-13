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В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещах

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 19:34
В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещах
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звезда опубликовала серию фото в домашней одежде

Ким Кардашьян объявила о запуске новой линии своего бренда Skims. Она сшита из мягких комфортных тканей и содержит в себе массу уютных вещей на каждый день. Их Ким, разумеется, решила продемонстрировать самостоятельно.

В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещах

В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещахКим в вещах из новой линии (фото: instagram.com/kimkardashian)

Сначала она опубликовала фото в коротких шортах с высокой посадкой, топе и халате, которые представлены в нескольких оттенках. Такой наряд выгодно подчеркнул ее знаменитые формы, сделав в то же время милой и «домашней». Также она показала еще одну новинку – пижаму небесно-голубого цвета. Один комплект – пижамная классика: рубашка с длинными рукавами и свободные брюки. А второй – более соблазнительный – состоит из мини-шорт, топа на тонких бретельках, а также халата с длинными рукавами.

В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещахВ коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещах

Ким обожает сама рекламировать свои бренды (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Я так взволнована очередным потрясающим запуском @skims ... Sleep Collection! Модальная трикотажная ткань настолько эластичная, удобная и дышащая, что я всегда сплю в ней. Вещи представлены в 3-х цветах…», – написала Ким под серией кадров и добавила, – Коллекция @skims Cosy пополняется как раз к праздникам! В прошлый раз она быстро распродалась, так что присоединяйтесь к списку ожидания на SKIMS.COM, чтобы первыми получить доступ!».

В коротких шортах и пижаме: Ким Кардашьян демонстрирует соблазнительную фигуру в домашних вещахКим может быть милой и домашней (фото: instagram.com/kimkardashian)

К Рождеству Ким также запустила праздничную линию косметики, разработанную совместно со своим любимым визажистом Марио Дедивановичем. Так что вполне может позволить себе отдохнуть. Особенно Кардашьян любит посвящать время детям и семье.

В последнее время трогательных фото на ее странице в Instagram все больше. Здесь фигурируют как старшие дети: Норт и Сейнт, так и малыши Чикаго и Псалм. Также звезда неустанно признается в любви к мужу и всей своей семье.

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