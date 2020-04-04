Королевский фотограф объяснил выбор Кейт Миддлтон атмосферного фото ко дню матери

Совсем недавно, 22-го марта в Великобритании отмечался День Матери и специально к этому событию принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон поделились эксклюзивными снимками со своими детьми. Пара опубликовала фотографии на своей странице Instagram, что вызвало повышенный интерес у их подписчиков. На серии снимков счастливая королевская пара изображена вместе со своими детьми Шарлоттой и Джорджем Кембриджскими, которые сидят у них на спине. Главный редактор популярного издания «Hello!» Рози Никсон взял интервью у королевского фотографа Мэтта Портеуса. В прямом эфире, редактор обсудил с фотографом свежие снимки, которые опубликовали у себя на страничке герцоги Кембриджские.

Мэтт сделал эти фотографии еще в 2018-м году, объясняя почему принц Уильям и Кейт Миддлтон решили выбрать именно эти снимки для публикации. Мэтт сказал редактору издания: «Это воистину прекрасное изображение, не так ли? Утром, когда я увидел, что оно было опубликовано, я пропустил сообщение о том, что оно будет напечатано на титульной странице сегодняшнего издания Hello!».

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Он продолжил: «Это было снято в позапрошлом году, как раз в то время, когда вышла ежегодная рождественская открытка от королевской семьи. Это очень забавный и в тоже время трогательный снимок. Он демонстрирует единение семьи, их счастье, все это проявляется на фотографии. Этот снимок слегка напоминает расфокусированную фотографию, но то тепло и единство которое присутствует на нем… я думаю именно поэтому они его и выбрали».

Рассказывая о герцогине и о том, каково быть фотографом, снимающим королевскую семью, Мэтт добавил: «Люди постоянно говорят мне, что они очень красивая семья, внимательная и заботливая. Но если честно, я чувствую давление во время съемки. Первый раз было крайне неловко, второй и третий – тоже. Теперь уже получше, но все равно, из-за груза ответственности я немного нервничаю».

Мэтт также показал свою любимую фотографию семьи, а именно — великолепный снимок на котором улыбающаяся Кейт держит на руках принца Луи сразу после его крещения.

Рози и Мэтт также обговорили страсть герцогини к фотоискусству, а Мэтт отметил ее талант в выборе ракурса для съемки. «Она замечательный фотограф», — отметил он.

Мэтт рассказал и о других жемчужинах из своей коллекции. На его странице в Instagram @mattporteous можно посмотреть потрясающие фотографии с помпезной свадьбы британской певицы Элли Голдинг, а так же ознакомиться с рекомендациями как стать хорошим фотографом.

Фото: instagram.com/mattporteous

Напомним, ранее трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма присоединились к важному флешмобу поддержки медиков.