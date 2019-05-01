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"Королева": обольстительная участница "ВИА Гры" взволновала сеть откровенными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.05.2019 - 18:31
"Королева": обольстительная участница "ВИА Гры" взволновала сеть откровенными фото
Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Певица поделилась эффектными кадрами из новой фотосессии

Обворожительная блондинка из "ВИА Гры" Эрика Герцег в последнее время не очень часто радовала поклонников новыми фото. Вероятно, артистка решила исправиться и поделилась сразу несколькими соблазнительными и откровенными снимками из новой фотосессии. Кадры красотка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Эрика примерила несколько волнующих и пикантных образов - к примеру, черное боди с пиджаком, или же облегающее золотистое платье с очень высоким разрезом.

&quot;Королева&quot;: обольстительная участница &quot;ВИА Гры&quot; взволновала сеть откровенными фото&quot;Королева&quot;: обольстительная участница &quot;ВИА Гры&quot; взволновала сеть откровенными фото

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Все это дополняется красивыми прическами и макияжем, а также будоражащими кровь позами, которые принимает Герцег.

&quot;Королева&quot;: обольстительная участница &quot;ВИА Гры&quot; взволновала сеть откровенными фото

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Поклонники ожидаемо пришли в полный восторг и оставили множество комплиментов - певицу назвали королевой, богиней и мечтой любого мужчины.

&quot;Королева&quot;: обольстительная участница &quot;ВИА Гры&quot; взволновала сеть откровенными фото

Фото: Эрика Герцег (instagram.com/erikaherceg)

  • "Снежная Королева"
  • "Ты прекрасна, спору нет"
  • "Мой мотиватор"
  • "Какая красивая"
  • "Великолепна!"
  • "Какая шикарная"
  • "Куда катится мир, одна красота и милота на нем живет!"
  • "Богиня"
  • "Королева, любимая"
  • "Просто нереальная красота"
  • "Потрясающая, просто нет слов"
  • "Какая Вы изящная, утонченная и стильная девушка.. Ещё и талантливая!"
  • "Шикааарная и сексуальная!"
  • "Самая красивая девушка в мире"

&quot;Королева&quot;: обольстительная участница &quot;ВИА Гры&quot; взволновала сеть откровенными фото

Фото: группа "ВИА Гра" (instagram.com/erikaherceg)

Напомним, ранее Эрика Герцег из "ВИА Гры" рассказала о женихе.

К слову, Настя Каменских взволновала сочным фото в бикини.  Она отправилась вместе с Потапом и его группой MOZGI в солнечную Турцию, где у артистов запланированы выступления.

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