"Королева": зваблива учасниця "ВІА Гри" схвилювала мережу відвертими фото

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Співачка поділилася ефектними кадрами з нової фотосесії

Чарівна блондинка з "ВІА Гри" Еріка Герцег останнім часом не дуже часто радувала шанувальників новими фото. Ймовірно, артистка вирішила виправитися і поділилася відразу декількома спокусливими і відвертими знімками з нової фотосесії. Кадри красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фото Еріка приміряла кілька хвилюючих і пікантних образів - наприклад, чорне боді з піджаком, або ж облягаючу золотисту сукню з дуже високим розрізом.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Все це доповнюється красивими зачісками та макіяжем, а також хвилюючими кров позами, які приймає Герцег.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

Шанувальники очікувано прийшли в повний захват і залишили безліч компліментів - співачку назвали королевою, богинею і мрією будь-якого чоловіка.

Фото: Еріка Герцег (instagram.com/erikaherceg)

"Снігова Королева"

"Ти прекрасна, спору немає"

"Мій мотиватор"

"Яка гарна"

"Чудова!"

"Яка шикарна"

"Куди котиться світ, одна краса і милота на ньому живе!"

"Богиня"

"Королева, кохана"

"Просто нереальна краса"

"Приголомшлива, просто немає слів"

"Яка Ви витончена, витончена і стильна дівчина.. Ще й талановита!"

"Шикааарная і сексуальна!"

"найкрасивіша дівчина в світі"

Фото: група "ВІА Гра" (instagram.com/erikaherceg)

Нагадаємо, раніше Еріка Герцег з "ВІА Гри" розповіла про нареченого.

До речі, Настя Каменських схвилювала соковитим фото в бікіні. Вона відправилася разом з Потапом та його групою MOZGI в сонячну Туреччину, де заплановані виступи артистів.