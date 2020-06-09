Мой король: Ким Кардашьян показала редкие фото с мужем в честь его дня рождения

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

У пары все в порядке

Ким Кардашьян, семейная жизнь которой широко обсуждается в прессе в связи с разногласиями с Канье Уэстом, решила доказать, что они по-прежнему идеальная пара. 39-летняя знаменитость трогательно поздравила мужа, которому 8 июня исполнилось 43 года. В честь любимого мужчины она сделала пост в своем Instagram. На первом фото в галерее они стоят в обнимку, на втором Ким нежно целует Канье. «С днем рождения, мой король», – написала она. Смотрится пара гармонично и стильно. Во-первых, оба просто светятся от счастья. А во-вторых, супруги примерили черные наряды, что сделало эффектную внешность обоих еще более выразительной.

Ким и Канье (фото: instagram.com/kimkardashian)

В сториз Ким добавила несколько фото, сопроводив их трогательными подписями. «Спасибо тебе за то, что ты всегда был собой, и не давал миру сделать тебя кем-либо другим. Жизнь не быть такой же без тебя». Еще на одном фото она написала историю, что как раз узнала, что она беременна Норт… Так что слухи о конфликтах в звездной семье явно преувеличены.

Столь трогательное послание не могло оставить равнодушными 174-миллионную армию фанатов Ким. Поклонники принялись поздравлять Канье, а также писать, что пара Ким и Канье – настоящий пример для подражания. Фото набрало уже более 4,5 миллионов лайков, и это явно не предел.

У пары, судя по всему, все в порядке (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, для Ким это третий брак. Первый раз она вышла замуж за музыкального продюсера Деймона Томаса. Затем – за нападающего баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс» Криса Хамфриса. А 24 мая 2014-го года связала себя брачными узами с рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей: дочь Норт Уэст, сын Сейнт Уэст, дочь Чикаго Уэст и ещё один сын Псалм Уэст. Младшие дети появились на свет с помощью услуг суррогатной матери.

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Автор: Lite