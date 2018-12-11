Копия Мэрилин Монро: известная певица перевоплотилась в кино-диву

Фото: instagram.com/ritaora

Артистка решила повторить успех четырехлетней давности, и даже превзойти его

Эксплуатировать образ бессмертной иконы кино Мэрилин Монро для Риты Оры не в новинку. Несколько лет назад она уже вживалась в эту роль во время сотрудничества с одним из мировых брендов. Тогда все восхищались сходством Риты и Мэрилин. Но в этот раз британская певица превзошла саму себя, она не только повторила внешность и наряд Монро, но и ее позы и мимику.

Прическа, макияж и кокетливо вздернутая бровь - все точь-в-точь, как у Монро (фото: instagram.com/ritaora)

На фото, которым звезда поделилась на своей страничке в Instagram, она позирует в необычном платье с большим бантом, как будто бы исписанном маркерами. Ее укладка в точности повторяет ту, что носила Монро. Неизменный аксессуар актрисы — перчатки, Рита тоже взяла на вооружение. Очень заметно и то, что мимика певица и ее позы как-будто под копирку сняты с образа Мэрилин.

Рита Ора в платье от Moschino (фото: instagram.com/ritaora)

Отличительной чертой стали колготки певицы, которые так же, как и платье были расписаны черным маркером. Возможно, эта новинка станет будущим фешн-трендом.

Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)

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