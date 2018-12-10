ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Lite » Звезды 10.12.2018 - 17:03
Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии
Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Певица примерила образы восточной принцессы

Знаменитая американская певица Бейонсе выступила на несколько необычном для себя мероприятии - восточной свадьбе. 8-9 декабря в Удайпуре состоялась свадьба самой богатой наследницы Индии и одной из самых завидных невест мира - Иши Амбани, дочери индийского бизнесмена-миллиардера Мукеша Амбани. Девушка вышла замуж за 33-летнего магната Ананда Пирама, чье состояние оценивается в 4,48 миллиарда долларов. 

К слову, нефтяной магнат Мукеш Амбани - самый богатый человек Индии. По версии журнала Forbes, его состояние превышает 63 миллиарда долларов. Так что свадьбу своей дочери он устроил по-настоящему роскошную.

Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Фото: Иша Амбани (instagram.com/ambani.isha)

37-летняя Бейонсе опубликовала в своем Instagram несколько фото с торжества. На них она запечатлена в роскошном красном платье в восточном стиле, разработанном Абу Яни Сандип Хосла - одним из самых старых и именитых модных домов в Индии. 

 

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Этот наряд был изготовлен специально для свадьбы. Певица дополнила его золотыми украшениями ручной работы.

Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека ИндииБейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Во время выступления звезда спела свои хиты Perfect и Crazy In Love.

Кроме того, она сменила несколько нарядов, продемонстрировав также свои традиционные сексуальные боди.

Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека ИндииБейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Среди гостей мероприятия была бывший кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон, Приянка Чопра со своим супругом Ником Джонасом и другие.

Напомним, Приянка Чопра на первом светском выходе после свадьбы блистала в сверкающем Elie Saab. После недели свадебных торжеств знаменитые молодожены Приянка Чопра и Ник Джонас стали почетными гостями камерного ужина в Мумбаи, который устроила для друзей и партнеров основательница приложения для знакомств Bumble - Уитни Вульф-Херд.

Мы также писали о том, что Регина Тодоренко впервые прокомментировала свою свадьбу.

Кстати, Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года. 

Видео: РБК-Украина

Приянка Чопра на первом светском выходе после свадьбы блистала в сверкающем Elie Saab Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились: фото со свадьбы
Новости Украины певецсвадьбаБейонсе
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь