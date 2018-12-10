Бейонсе выступила на свадьбе дочери самого богатого человека Индии

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Певица примерила образы восточной принцессы

Знаменитая американская певица Бейонсе выступила на несколько необычном для себя мероприятии - восточной свадьбе. 8-9 декабря в Удайпуре состоялась свадьба самой богатой наследницы Индии и одной из самых завидных невест мира - Иши Амбани, дочери индийского бизнесмена-миллиардера Мукеша Амбани. Девушка вышла замуж за 33-летнего магната Ананда Пирама, чье состояние оценивается в 4,48 миллиарда долларов.

К слову, нефтяной магнат Мукеш Амбани - самый богатый человек Индии. По версии журнала Forbes, его состояние превышает 63 миллиарда долларов. Так что свадьбу своей дочери он устроил по-настоящему роскошную.

Фото: Иша Амбани (instagram.com/ambani.isha)

37-летняя Бейонсе опубликовала в своем Instagram несколько фото с торжества. На них она запечатлена в роскошном красном платье в восточном стиле, разработанном Абу Яни Сандип Хосла - одним из самых старых и именитых модных домов в Индии.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Этот наряд был изготовлен специально для свадьбы. Певица дополнила его золотыми украшениями ручной работы.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Во время выступления звезда спела свои хиты Perfect и Crazy In Love.

Кроме того, она сменила несколько нарядов, продемонстрировав также свои традиционные сексуальные боди.

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Среди гостей мероприятия была бывший кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон, Приянка Чопра со своим супругом Ником Джонасом и другие.

Напомним, Приянка Чопра на первом светском выходе после свадьбы блистала в сверкающем Elie Saab. После недели свадебных торжеств знаменитые молодожены Приянка Чопра и Ник Джонас стали почетными гостями камерного ужина в Мумбаи, который устроила для друзей и партнеров основательница приложения для знакомств Bumble - Уитни Вульф-Херд.

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Кстати, Forbes назвал самую высокооплачиваемую певицу 2018 года.

Видео: РБК-Украина