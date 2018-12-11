Копія Мерилін Монро: відома співачка перевтілилася в кіно-діву

Фото: instagram.com/ritaora

Артистка вирішила повторити успіх чотирирічної давнини, і навіть перевершити його

Експлуатувати образ безсмертної ікони кіно Мерилін Монро для Рити Ори не в новинку. Кілька років тому вона вже вживалася в цю роль під час співпраці з одним з світових брендів. Тоді всі захоплювалися схожістю Ріти і Мерилін. Але в цей раз, британська співачка перевершила саму себе, вона не тільки повторила зовнішність і наряд Монро, але і її пози і міміку.

Зачіска, макіяж і кокетливо піднята брова - все точнісінько як у Монро (фото: instagram.com/ritaora)

На фото, яким зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона позує в незвичайній сукні з великим бантом, яку ніби ісписали маркерами. Її укладка в точності повторює ту, що носила Монро. Незмінний аксесуар актриси — рукавички, Рита теж взяла на озброєння. Дуже помітно і те, що міміка співачка і її пози наче під копірку зняті з образу Мерилін.

Рита Ора у сукні від Moschino (фото: instagram.com/ritaora)

Відмінною рисою стали колготки співачки, які так само, як і плаття були розписані чорним маркером. Можливо, ця новинка стане майбутнім фешн-трендом.

Рита Ора (фото: instagram.com/ritaora)

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